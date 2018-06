NY NFF-TOPP: Lise Klaveness. Foto: Marius Knutsen

Klaveness ny elitesjef i NFF: – En kjensgjerning at A-landslagene har prestert svakere enn forventet

Publisert: 04.06.18 15:09 Oppdatert: 04.06.18 15:23

Lise Klaveness (37) er ansatt som direktør for elitefotballavdelingen i Norges Fotballforbund.

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding mandag. Den nye elitefotballavdelingen, som Lise Klaveness blir leder for 15. september, skal jobbe målrettet og systematisk for å sikre resultater på internasjonalt nivå.

– Norsk fotball er en stor suksess på mange måter, og få andre land kan vise til det relative antallet organiserte spillere som vi har. Det er imidlertid en kjensgjerning at A-landslagene og toppklubbene totalt sett har prestert svakere enn forventet internasjonalt. Det er derfor helt riktig at NFF gjør tiltak for å spisse toppsatsingen med å opprette en egen avdeling for elitefotball, sier Klaveness i pressemeldingen, og kaller det «et enormt privilegium» å få jobbe med å utvikle Norges beste kvinner og menn.

Ifølge pressemeldingen ble Klaveness valgt i konkurranse med flere høyt kvalifiserte kandidater, og at «hennes kombinasjon av fotballkunnskap, utdannelse, arbeidserfaring og kommunikative ferdigheter gjør henne særs egnet til å lede avdelingen for elitefotball i NFF».

– Lise er en naturlig leder. Hun har meget solid bakgrunn og en imponerende CV og erfaring. Systematisk, strukturert, målbevisst, energisk og sosial. En lagspiller, som også har god oversikt over og engasjement for utviklingen av norsk og internasjonal fotball, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt, som for tiden er sykmeldt , i en pressemeldingen.

Klaveness er jurist av utdannelse og jobber i dag som spesialrådgiver i Norges Bank. Hun har også mangeårig bakgrunn som advokat og har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Hun kommer til jobben etter å ha jobbet som fotballekspert i NRK og TV 2, det etter at hun la fotballskoene på hylla i 2011.

Som spiller var Klaveness med på å vinne serie- og cupmesterskap i Norge og Sverige. Hun har 72 A-landskamper, har deltatt i to VM og ett EM (sølv).

