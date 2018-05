Berntsen fnyser av Bohinens utspill før toppoppgjøret

Publisert: 22.05.18 14:10

FOTBALL 2018-05-22T12:10:13Z

Aalesund er ubeseiret i Obos-ligaen og topper tabellen, men trener Lars Bohinen skyver favorittstempelet over på serietoeren før tirsdagens toppoppgjør. Et taktisk utspill, mener Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Det vil være tidenes overraskelse om vi tar med oss en seier. For meg er Viking soleklare favoritter med tanke på bredde i tropp, spillere tilgjengelig og muligheter til å gjøre bytter uten at det får konsekvenser.

Det sier Aalesund-trener Lars Bohinen til Stavanger Aftenblad i forkant av toppoppgjøret mot Viking.

– Tidenes overraskelse er vel å dra det litt langt?

– Tidenes er det selvsagt ikke, men en seier for vår del vil være en prestasjon utenom det vanlige. Da er vi avhengig av at gjengen som starter gjør en tilnærmet perfekt taktisk kamp, svarer Bohinen på avisens spørsmål.

Bohinen må klare seg uten langtidsskadde Jernade Meade, men ikke nok med det: Adam Ørn Arnarson, Torbjørn Agdestein, Daniel Leo Gretarsson, Nenass, Bjørn Helge Riise og Andreas Lie er alle usikre når Viking står på motsatt banehalvdel.

– Jeg vil ikke gamble med spillernes helse med tanke på å ha dem klare til tirsdag, men så miste dem til kampen mot HamKam og kampene etter der igjen, sier Bohinen til klubbens hjemmesider .

Hans lag er ubeseiret og på toppen av tabellen, men Viking er bare ett poeng bak. Etter 0–2-tapet for Mjøndalen i runde to har det blitt fem seirer og én uavgjort for Bjarne Berntsens mannskap. Og i 16. mai-runden ble opprykkskandidat Sandnes Ulf valset over med sifrene 5–2 foran et fullsatt stadion .

– Det er helt fantastisk, sier Viking-treneren til VG om antall tilskuere så langt.

Laget snitter 8813 tilskuere, ifølge Stavanger Aftenblad , og med forventede 8–9000 tilskuere på kveldens kamp vil Viking ha fått inn omtrent like mye publikumsinntekter på årets første ni runder som det de hadde budsjettert med i løpet av hele sesongen.

– Selv om det var et lokaloppgjør, er det imponerende å samle nesten 16.000 i Obos-ligaen . For bare ett år siden, også da i et derby, var det cirka 8400 som møtte opp på 16. mai-runden mot Aalesund, bemerker Berntsen.

– Hva tenker du om Bohinens utspill før kveldens kamp?

– Det får stå for hans regning. Aalesund leder tabeller og er ubeseiret. Det er nok et taktisk utspill, mener Berntsen.

Han blir ikke overrasket dersom flere av Aalesunds usikre spillere starter kveldens oppgjør, og tror uansett det kommer til å bli et intenst oppgjør mot det han beskriver som et svært fysisk sterkt lag.

– Vi går ut for å vinne, men det blir den tøffeste oppgaven vår hittil i år, sier Berntsen.

