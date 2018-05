To selvmål da Strømsgodset fikk juling av KBK

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Strømsgodset 4–0) Strømsgodset har slitt i årets Eliteserie og er nå helt nede på 13. plass. Kun målforskjell hindrer Strømsgodset fra å ligge på kvalikplass for nedrykk.

Første omgang var av typen bekmørk for et Strømsgodset-lag som sliter på nedre halvdel av tabellen. Laget fra Drammen hadde før Kristiansund-kampen ikke vunnet siden 15. april i serien, og de første 45 minuttene på Kristiansund stadion så det ut til at lufta var helt ute.

Jonathan Parr var uheldig og satte ballen i eget nett etter innlegg fra Liridon Kalludra etter bare ti minutter. Etter det fortsatte Kristiansund og presse på, mens Strømsgodset slet mer og mer. Etter 23 minutter økte Kalludra til 2-0, og først etter det fikk bortelaget flyttet seg høyere i banen.

Nytt selvmål

Til tross for å ha satt litt press på Kristiansund, så var det hjemmelaget som også skulle få neste scoring. Det med god hjelp fra Godsets Kristoffer Tokstad. Han satte nemlig ballen i eget nett da han prøvde å hindre Stian Semb Aasmundsen i å gjøre det samme. Dermed kunne Kristiansund gå i garderoben med en solid 3-0 ledelse der faktisk Strømsgodset hadde flere menn på lista over målscorere.

I andre omgang fikk bortelaget litt bedre kontroll bakover i banen, men klarte likevel ikke å etablere særlig til offensivt trykk. Åtte minutter før kampslutt økte KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad til 4–0, som også ble sluttresultatet.

Kristiansund ligger dermed på 10. plass med 13 poeng, mens Strømsgodset ligger på 13. plass med 9 poeng.