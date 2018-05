HELT I 100: Gabriel Jesus jubler sammen med Brahim Diaz (t.h.) og Raheem Sterling (t.v.) etter å ha satt inn seiersmålet mot Southampton på overtid lørdag. Foto: GLYN KIRK / AFP

Manchester City sørget for rekordras

Publisert: 14.05.18 13:57

FOTBALL 2018-05-14

Det var ikke få rekorder som ble slått da Manchester City vant Premier League. Her er ni nye rekorder som nå tilhører de blå.

1. Flest poeng

Da Gabriel Jesus på overtid av overtiden satte inn 1–0 mot Southampton ble Manchester City det første laget med 100 poeng i Premier League .

2. Flest mål

Med 106 mål røk også Chelseas scoringsrekord fra 2009/2010-sesongen på 103 mål.

3. Størst målforskjell

Så var det den utrolige målforskjellen. Med 106–27 endte Manchester City med 79 plussmål. Dermed var nok en Chelsea-rekord (2009/2010) historie.

4. Flest seirer

Chelsea mistet én rekord til: Flest seirer. Manchester City klarte 32, det er to flere enn hva London-klubben maktet forrige sesong.

5. Tidligste seriemester

Byrival Manchester United var seriemester fem runder før slutt i 2000/2001-sesongen. Den rekorden må de nå dele med Manchester City.



6. Største seiersmargin

Så ryker en annen United-rekord: Manchester City vant Premier League med 19 poeng ned til Manchester United. I 1999/2000-sesongen vant United med 18 poeng ned til Arsenal på 2. plass.

7. Flest borteseirer

Manchester City tok halvparten av sine 100 poeng på bortebane. Det har ingen klubb klart før. Pep Guardiolas mannskap vant 16 bortekamper.

8. Flest seirer på rad

Før årsskiftet vant Manchester City 18 kamper på rad. Rekord det også.

9. Yngste mester

Manchester City-talentet Phil Foden (17) ble den yngste som har fått Premier League-medalje for et seriemesterskap.

– Det diskuteres om dette er det beste laget noensinne i engelsk toppfotball. Det er en vanskelig øvelse, men jeg tror dette er en av de sterkeste utgavene som engelsk fotball har sett. Jeg kan ikke skjønne annet, sier TV2s kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Han burde vite hva han snakker om med 20 sesonger og over 1000 kamper som Premier League-kommentator.

– Tidligere utgaver av Manchester United, Arsenal og Liverpool blir trukket frem, men det Manchester City har gjort denne sesongen tror jeg kommer til å «stå» lenge etter at jeg har gitt meg med engelsk fotball, sier Alsaker og utdyper hvorfor:

Vinner du alle seriekampene får du 114 poeng. City vant med 100 poeng, det er nesten umulig å matche.

De har avgitt poeng i seks av 38 kamper.

I gjennomsnitt har City ballen i mer enn 66 prosent av kampene.

Har investert mye

– Det mest imponerende er at de er så suverene. Det er jo ikke småpenger de andre topplagene har investert for å være med for å slåss om den ligatittelen. Så vinner City med overlegen margin hvor Pep Guardiolas DNA preger hele laget. Dette er ikke suverene Bayern München eller Barcelona som han kjente ut og inn, likevel så vinner de med 100 prosent «Pep-fotball». Det er det som begeistrer.

Så hva tenker man i Manchester United, Liverpool, Tottenham og Chelsea nå? Hvilke grep tar Guardiola? Hva gjør Manchester City nå?

– Det er spørsmål som fascinerer meg. Hvordan skal de toppe dette? En kan jo bare tenke seg hvordan Jürgen Klopp og José Mourinho klør seg i hodet: Hva i huleste skal de finne på? De har hatt gode sesonger begge to men er henholdsvis 25 og 19 poeng bak Manchester City.

