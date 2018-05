Dempsey sendt på tribunen i nytt Start-tap

SKIEN (VG) (Odd–Start 3–0) Et omdiskutert rødt kort og scoring i mot i løpet av de siste fem minuttene før pause, gjorde vondt verre for Start-trener Mark Dempsey som pratet på seg en utvisning og står uten seier på snart to måneder.

Odd var best, hadde ballen mest og satte Start under press fra første spark. Men etter å ha tatt ledelsen ved et flott Fredrik Nordkvelle skudd etter 19 minutter, slapp de gjestene gradvis inn i kampen igjen.

Kevin Kabran traff stolpen, og Lars-Jørgen Salvesen like utenfor, men i stedet for utligning skulle Salvesen snart havne på dommerkortet av helt andre grunner.

Etter 40 minutter brøt Odd en Start-corner og satte full fart fremover. Martin Broberg førte ballen ut av eget felt da han ble klippet ned av Salvesen.

Dommer Sigurd Kringstad kalte Salvesen til seg og dro - til manges overraskelse - frem det røde kortet. En fortvilet Salvessen ruslet nedslått i garderoben etter å ha startet sin første kamp for sesongen - mens resten av Start-spillerne prøvde å argumentere med dommer Kringstad.

Rashani doblet

Og bare fire minutter senere skulle oppgaven for Start bli enda vanskeligere. Fredrik Nordkvelle testet igjen skuddfoten fra 15 meter, men denne gangen var Deumeland bedre med og reddet forsøket.

Ballen gikk imidlertid rett til værs, og landet igjen like foran streken der Elbasan Rashani var først på den og satte inn 2–0 for Odd.

Fulgte dommeren av banen

Dermed en verst tenkelig avslutning på omgangen for Start som omringet 4. dommeren på vei til pause. Trener Mark Dempsey gikk på sin side rett til hoveddommer Kringstad og kom heller aldri tilbake på benken til 2. omgang.

Engelskmannen pratet på seg det røde kortet og måtte dermed se resten av kampen fra tribunen. Derfra fikk han se innbytter Tobias Lauritsen sette inn 3–0 kvarteret før slutt, etter flott veggspill med Rashani.

Det betyr at marerittstarten fortsetter for Start som ikke har vunnet siden første serierunde mot Tromsø 11. mars. Odd tok derimot sin tredje strake seier i serien, og klatret til en foreløpig 6. plass på tabellen.