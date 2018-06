HARDT PRESSET: Landslagstrener Stanislav Tsjertsjesov (t.h.) og spissen Artjom Dzjuba, som raste mot den negative medieomtalen. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

VM-spiller raste mot russiske journalister: – Dere er våre fiender!

MOSKVA (VG) I en følelsesladet enetale raste Artjom Dzjuba (29) mot de russiske journalistene som sto rundt ham på treningsanlegget utenfor Moskva.

– Dere er som våre fiender, avsluttet spissen - etter å ha snakket seg varm om all den negative medieomtalen og kritikken foran Russlands første VM-kamp på hjemmebane, mot Saudi-Arabia torsdag.

– Vi har det vondt, vi også, svarte en av journalistene trøstende.

Scenen på Russlands pressekonferanse onsdag forteller det meste om en vertsnasjon som sliter sportslig foran åpningen av verdensmesterskapet, om et land der journalistene ofte opptrer som heia-gjenger og der kritiske spørsmål ikke er vanlig.

– Men arrangementet blir bra, sier min journalistvenn og smiler.

Foran Sotsji-OL for fire år siden var russerne opptatt av både å vise verden at de kunne avvikle et stort idrettsmesterskap - og samtidig gjøre det bra i bakker og på baner.

Avsløringene siden den gang har vist at det gikk aldeles over stokk og stein i jakten på gull og glitter.

Som det ser ut nå, er det ikke mange som kommer til å beskylde russerne for doping her i fotball-VM.

Russlands siste seier kom så langt tilbake som den 7. oktober i fjor, da de slo Sør-Korea 4-2. Sør-Korea laget to selvmål. Siden den gang har de spilt syv kamper, tre har endt uavgjort og fire med tap. De er dårligst på FIFA-rankingen av samtlige 32 deltakerland. Bak torsdagens motstander Saudi-Arabia.

Artjom Dzjuba oppfordret likevel russerne til å stå bak laget sitt.

– Jeg vil be hele Russland om å støtte oss. Og dere om å ha litt respekt for oss. Dere oppfører dere aggressivt, sa han til overraskede journalister rundt seg.

En meningsmåling i Sport Ekspress viser at de aller fleste tror at Russland blir nummer tre i gruppen - og altså ryker ut. Til tross for at de - etter svært manges mening - spiller i den letteste gruppen i VM.

– Vi har ikke hatt et så dårlig landslag siden Sovjetunionens sammenbrudd, fastslo tidligere Manchester United-spiller Andrej Kantsjelskis dagen før dagen.

Hvis det skulle gå så dårlig sportslig som mange tror, blir det enda viktigere at selve arrangementet blir så vellykket som det Vladimir Putin og svært mange med ham håper.

– Dzjuba er bare ute etter oppmerksomhet, sier en kompis av meg som holder med Lokomotiv.

– Han er bare ute etter penger, sier en annen, som er CSKA-supporter.

Landslagskollega Aleksander Samedov sier at Dzjuba snakket på vegne av hele laget, og trener Stanislav Tsjertsjesov sier - som ventet - at han og spillerne ikke lar seg forstyrre av kritikken.

Kanskje det er verdt å legge til at dette er et land der media er styrt fra toppen og der folk i høye posisjoner - uansett om vi snakker politikk eller sport eller kultur eller hva det måtte være - ikke er vant til at journalistene tillater seg å stille vriene spørsmål.