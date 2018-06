EFFEKTIVE: Haugesund scoret to mål på to cornere. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Effektive Haugesund stanget Sandefjord til bunns

Sigurd Skjefstad

Publisert: 10.06.18 19:54 Oppdatert: 10.06.18 20:06

FOTBALL 2018-06-10T17:54:34Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Haugesund 0–2) To mål på hjørnespark før pause sørget for Haugesund-seier mot Sandefjord som nå ligger alene i bunnen med hele syv poeng opp til sikker plass.

To hjørnespark, to backer og to midtstoppere var alt Haugesund trengte for å avgjøre kampen før pause.

Først var det Vegard Skjerve som løp seg fri på første stolpe da Kristoffer Haraldseid slo inn fra venstre etter 13 minutter. Haugesund-stopperen stusset ballen perfekt i mål, helt borte i lengste hjørne.

Så, i første omgangs aller siste minutt, var det Haraldseids backkollega Alexander Stølås som svingte inn fra motsatt side. Inne i feltet knuste Ben Karamoko alt og alle og stanget ballen i mål.

Dermed 0–2 til pause for et Sandefjord-lag aldri var i nærheten å komme tilbake under sin nye spanske sjef Martí Cifuentes.

Stoppere ruvet i luftrommet

Men hjemmelaget åpnet likevel langt mer positivt enn i de siste kampene. Laget trillet mye ball, helt i tråd med den Cruyff-inspirerte katalaneren Cifuentes, og greide også å flytte langt flere folk enn tidligere opp i feltet da innleggene kom.

Men der inne var Karamoko og spesielt Skjerve helt sjef i luftrommet. Bare én nesten-sjanse var det Sandefjord greide å skape før pause, da André Sødlund var nær ved å komme på ballen på et innlegg fra Enric Valles.

Rødt kort

Sandefjord startet annen omgang som den første med, med mye ball og innlegg mot et svært solid og kontrollerende Haugesund. Men var oppgaven allerede vanskelig, skulle den snart bli nær umulig.

Etter 54 minutter stoppet Emil Pálsson en kontring ved å holde igjen Fredrik Gytkjær. Dansken gikk i bakken, dommer Kristoffer Hagenes blåste og trakk frem dagens andre gule kort til Pálsson.

Dermed rødt kort til islendingen, og Sandefjord måtte spille nesten en hel omgang med 10 mann.

Det satte sitt preg på kampen som falt i intensitet. Innbytter Pontus Engblom og Christian Grindheim hadde en halvsjanse hver, før Sandefjord og Engblom fikk forært en alle tiders mulighet til å lage litt ny spenning.

Svensken plukket opp et svakt tilbakespill, rakk ballen og tuppet den forbi en utrusende Per Kristian Bråtveit - men Karamoko rakk tilbake og avverget.

Dermed endte det 0–2 - og Sandefjord har nå spilt hele åtte kamper i serie og cup uten scoring. Haugesund er derimot i medgang og klatret opp på en fjerdeplass på tabellen.

Sandefjord «slo» også rekorden til Tromsø fra 2001 da det tromsøværingene spilte 677 minutter uten nettsus. Det var den lengste måltørken i moderne tid. Nå har Sandefjord spilt hele 703 minutter uten å score mål.