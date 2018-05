FOR NORGE: Ghayas Zahid er hentet inn i sin første A-landslagstropp. Foto: THOMAS COEX / AFP

Lagerbäck: Kan ikke love Ghayas Zahid debuten

Publisert: 31.05.18 16:41 Oppdatert: 31.05.18 17:29

FOTBALL 2018-05-31T14:41:12Z

REYKJAVIK/OSLO (VG) Ghayas Zahid (23) er på plass i det norske landslaget på Island. Men landslagssjefen kan ikke love APOEL-stjernen - med 30 målpoeng denne sesongen - spilletid de neste dagene.

Først onsdag ettermiddag kom Zahid opp i diskusjonen mellom Lars Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen. På pressemøtet noen timer før sa han at det var uaktuelt å hente inn en ny spiller.

– Jeg løy ikke på noen måte. Men vi så på det og det finnes en del spørsmålstegn i troppen. Vi ønsket å ha en full tropp for å være sikre, forklarer han og vil ikke love Zahid en sjanse i de to kommende kampene.

– Vi må vente å se. Vi mangler en del spillere. Jeg kan ikke si hvordan det blir. Jeg kan ikke garantere at alle 23 spillere tid på banen, svarer landslagssjefen på VGs spørsmål på ettermiddagens pressekonferanse i Reykjavik. Ghayas Zahid har tidligere spilte 19 U21-landskamper for Norge og scoret tre mål.

Ingen i trenerteamet har vært til stede på Kypros eller i Champions League for å se midtbanespilleren.

– Selvsagt har vi sett ham ei noen kamper, men vi har ikke sett ham live, så vi ser frem til å bli kjent med ham både Perry og jeg. Perry har jo heller ikke jobbet med ham. Vi så det som en god mulighet da vi trengte en spiller, sier Lars Lagerbäck.

Da Mohamed Elyounoussi meldte forfall til kampene mot Island (lørdag) og Panama (onsdag), ble Ghayas Zahid hentet inn.

– Det føles bra å få være med. Jeg er motivert og gleder meg, skrev Zahid i en SMS til Nettavisen etter uttaket. Han bekreftet i mars at han ville snakke med det pakistanske fotballforbundet om mulig spill for dem.

– Han var positiv selv om vi kontaktet ham sent. Så det er fint, sier Lagerbäck.

Selv mener Zahid at han burde vært med for lenge siden. Det har han gitt uttrykk for tidligere .

– Jeg er blitt vant til at jeg blir oversett, har APOEL-profilen tidligere sagt til VG . Han satte inn 10 mål for den kypriotiske klubben i ligaen og var et fast innslag i Champions Leagues gruppespill.

Den tidligere Vålerenga-stjernen mener norske spillere i Champions League får for lite anerkjennelse i hjemlandet.

– Jeg er blitt vant til de tingene der, å bli oversett. Jeg føler ikke folk helt skjønner det, for å være helt ærlig. Hvorfor det er sånn, er ganske rart. Det er rart og synd, sa Zahid til VG i fjor høst.

Lars Lagerbäck opplevde sin største suksess da han tok Island til EM-kvartfinalen for to år siden.

– Jeg hadde noen fantastiske år her. Island har et stor plass i hjertet mitt for alltid. Det de gjorde i VM-kvaliken var fantastisk. Forhåpentligvis må vi få dem ned på jorden igjen med å vinne her, sier han og legger til at det slettes ikke er sikkert at Island hadde vært i VM om han hadde fortsatt som trener.