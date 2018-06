Graham Hansen-mål redder VM-spenningen

Publisert: 12.06.18 19:50

FOTBALL 2018-06-12T17:50:30Z

STAVANGER (VG) (Norge-Irland 1–0) Her sørger Caroline Graham Hansen (23) for at VM-drømmen lever i beste velgående for det norske kvinnelandslaget.

Wolfsburg-proffen skaffet straffen og satte straffen som sendte Norge foran 23 minutter ut i 1. omgang.

Keeper Marie Hourihan valgte rett hjørne og gikk tidlig, men «Caro»s straffespark var for godt plassert.

– I mitt hode så er det slik at hvis du blir felt så tar noen andre straffen. Jeg ventet egentlig på at det var noen andre som skulle ta den, men når ingen gjorde det så tok jeg den. Folk stolte vel på at jeg kunne ta den. Sånn ble det, sier Caroline Graham Hansen til VG.

Gruppefinale om VM

Den som kunne tatt straffen, Maren Mjelde, var ikke å se.

– Jeg fant ikke Maren, så da ble det slik. Hadde Maren sagt at hun tar den fordi jeg ble felt, så hadde hun tatt den.

– Jeg så på «Caro» at hun følte seg sikker, at hun hadde lyst til å ta straffen, sier kaptein Maren Mjelde.

– Alle straffer som går i mål er bra straffer, ler landslagstrener Martin Sjögren.

– Jeg følte egentlig at treneren (Colin Bell) drev og sa hvor jeg skulle skyte, så jeg visste at keeperen kom til å gå dit. Samtidig tenkte jeg at jeg er bedre enn keeperen og må stole på meg selv. Det gikk heldigvis veldig bra. Hadde keeperen gått enda tidligere, så hadde jeg lagt ballen i det andre hjørnet, sier «Caro» om vurderingene hun gjorde før hun ble matchvinner.

Nå kan Norge ta seg til neste års VM på egen hånd - vel å merke hvis de slår Nederland i Oslo 4. september.

Det ser ut til å bli en ren gruppefinale om en plass i Frankrike.

– Det er ekstremt deilig at vi tok disse poengene. Jentene er nok ikke så fornøyd med det vi presterer i dag, vi får ikke kampen til å bli helt som vi vil, selv om vi får et tidlig mål, sier Sjögren til NRK og legger til:

- Vi sitter ikke helt sammen som lag. De bryter litt lett, men det spiller ikke så stor rolle nå, vi er fornøyd med tre poeng.

I Stavanger produserte Norge plenty av sjanser mot et irsk lag som lå veldig defensivt og hadde planer om å ta kontringene som bød seg.

Mens det var mer eller mindre enveiskjøring i de første 45, kom Irland mer med i 2. omgang. Norge ga også bort en rekke cornere som fort kunne straffet seg og de norske stopperne fikk til tider litt tempoproblemer.

Herlovsen god

Dermed ble det nok mer spennende enn landslagstrener Martin Sjögren og jentene hadde ønsket seg.

Norge fortsatte å jage mål og kom til et par brukbare muligheter på tampen.

Den største fikk Isabell Herlovsen da hun ble spilt fri alene med keeper i det 85. minutt. «Isa» gikk over ende og ville ha straffe, men dommeren viftet bare spillet videre.

På overtid måtte også Ingrid Hjelmseth i aksjon med en strålende redning da Irland fikk sin store sjanse.

Emilie Haavi spilte venstre back mot Irland.

- Det var et kortvarig vikariat. Jeg har aldri spilt back før og trives nok best høyere opp på banen. Men det var lærerikt, jeg lærte mye selv fra 1. til 2. omgang, sier Haavi som også fikk en kjapp innføring av lagkamerat Ingrid Moe Wold.