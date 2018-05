SPØKER IGJEN: Ifølge The Sun skal Alex Ferguson på sykeleiet vitset med at han skal reise til Kiev for å se Champions League-finalen i 26. mai. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Fergusons første ord: – Hvordan gikk det med Doncaster?

Publisert: 09.05.18 09:16

Ifølge The Sun var Alex Ferguson raskt tilbake i fotballens verden da han våknet etter operasjonen for hjerneblødningen. Manchester United-legenden skal umiddelbart ha bedt om en oppdatering om sønnens klubb.

– Hvordan gikk det med Doncaster, spurte Sir Alex sønnen Darren , som er manager i League One-klubben. Ferguson junior droppet søndagens kamp da faren havnet på operasjonsbordet, men Doncaster tapte kampen mot Wigan 1–0.

– Typisk Sir Alex. Han klarer ikke å stoppe å snakke fotball, sier en kilde til The Sun. Ferguson ble sist fredag hasteoperert.

Det er kjent at Ferguson sitter oppreist og snakker etter operasjonen. Ifølge avisen skal kona Cathy og sønnene Darren, Jason og Mark våket over ham. De skal være lykkelige og enormt lettet over at det nå ser ut til å gå bra med 76-åringen.

Men Ferguson hadde mer på hjertet da han våknet opp. Han innså at han ikke ville få med seg FA-cupfinalen mellom Manchester United og Chelsea.

– Cupfinalen går ikke, men hva med Kiev? skal skotten ha spøkt med omgivelsene på Salford-sykehuset i Manchester.

En kilde i Manchester United forteller at Ferguson har et inderlig ønske om å være til stede på Champions League-finalen.

– Han ville selvsagt elsket å være i Kiev 26. mai for å se sin tidligere stjerne, Cristiano Ronaldo i aksjon mot Liverpool, sier kilden og fortsetter:

– Ronaldo ser Sir Alex som en farsfigur. Men Sir Alex trenger mye hvile og må følge legenes klare råd for å bli frisk.

Ronaldo vokste til en verdensstjerne under Fergusons ledelse mellom 2003 og 2009 og har vært ute på Instagram med sin hilsen til gamlesjefen:

– Mine tanker og bønner er med deg, min kjære venn. Vær sterk, sjef, skriver han.