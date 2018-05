TETT SAMARBEID: Bjørn Hansen var Egil Olsens assistent under VM i 1998. I bakgrunnen Jostein Flo (til venstre) og Øyvind Leonhardsen. Foto: Tore Berntsen

Fotballtreneren Bjørn Hansen bisettes nå: – Han hadde ingen uvenner

Publisert: 08.05.18 11:00

TRONDHEIM (VG) De samarbeidet om den største norske fotballsuksessen i historien. Nå følger Egil Olsen sin venn og tidligere assistenttrener Bjørn Hansen til den siste hvile. Trenerlegenden bisettes fra Vår Frue Kirke i Trondheim.

– Han hadde ingen uvenner, sier Drillo til VG. Han er en av mange i norsk fotball og idrett som i dag tar avskjed med Hansen.

– Det finnes to type trenere: Menneske-orientert og fag-orienterte. Bjørn var definitivt begge. Han hadde en eneste svakhet: Han spilte ikke kort....

Bjørn Hansen døde 25. april, 79 år gammel. Den tidligere Rosenborg- og landslagstreneren hadde i flere år kjempet mot kreftsykdommen. Han jobbet både for Rosenborg og Norges Fotballforbund i mange forskjellige trenerroller. Assistentrollen under Egil Olsen hadde han fra 1995 til Drillo avsluttet som landslagssjef etter at Norge hadde slått Brasil og tapt for Italia i avslutningen av VM for 20 år siden.

Bisettelsen ledes av prest Steinar Leirvik, mens Rosenborg-venn og fiolinist Arve Tellefsen står for musikalske innslag. Åge Aleksandersens datter, Line Sofie Sagmo Aleksandersen, bidrar med sang i sørgehøytideligheten.

Også Drillos faste analysemann på 1990-tallet, Øyvind Larsen, er på plass i den over 800 år gamle steinkirken rett ved torget i Trondheim sentrum.

– Bjørn satte idrettens verdier først. Alltid, sier Larsen.

Bjørn Hansen var Nils Arne Eggens assistent da Rosenborg gikk inn i sin storhetstid på slutten av 1980-tallet etter at han selv hadde vært hovedtrener i 1984 og 1985, men trakk seg før klubben vant seriegull den siste sesongen.

– Bjørn var min første trener her, og siden har han alltid vært der. Det jeg først og fremst tenker på er «lojalitet» og «nysgjerrighet». Han stilte alltid spørsmål tilbake. En interessant mann, sier Trond Sollied. Han var matchvinner da RBK slo Lillestrøm i en for ettertiden klassisk seriefinale tre måneder etter at Hansen trakk seg i 1985.

– Han var en meget klok fotballmann. Vi andre har fått storparten av æren, men han var en veldig viktig medtrener, både for meg og senere for Drillo på landslaget. Han var egentlig veldig beskjeden, men sto mer på «barrikadene» etter hvert som han fikk mer erfaring, har Nils Arne Eggen sagt til VG om sin mangeårige assistent. Han karakteriserer Bjørn Hansen som en «enormt tålmodig» mann.

Eggen holder minnetale i kirken. Det samme gjør Frode Moen. Den tidligere landslagsløperen i kombinert er nå avdelingsleder for Olympiatoppen Midt-Norge. Også skilegenden Oddvar Brå kjente Bjørn Hansen godt.

– Bjørn og jeg hadde kontor ved siden av hverandre i mange år på Olympiatoppen. En interessant mann. Etter en samtale med Bjørn ble du ofte sittende og tenke. Han var en ydmyk og kunnskapsrik mann, en jeg satte veldig høyt, sier Brå til VG.

Fotballpresident Terje Svendsen har sin bakgrunn fra Rosenborg.

– En av de store, for meg, men en av de store uten de store ordene. beskriver Svendsen.

Gjennom sine mange år som journalist i Adresseavisen, ble senere Drillo-assistent i perioden med Irak, Otto Ulseth, godt kjent med Bjørn Hansen.

– Han var den perfekte støttespiller. Lojal til tusen og til alle. Bjørn fikk det beste ut av alle, sier Ulseth.

Både Rosenborg og Norges fotballforbund er godt representert under bisettelsen. Nils Johan Semb satt sammen med Drillo og Hansen på benken under VM i 1998.

– Helt til det siste var Bjørn faglig nysgjerrig. Søkende, undrende om utvikling. Han var med på trenerkurs til det siste og var mentor for mange, sier den tidligere toppfotballsjefen som nå er sportsjef for Lars Lagerbäcks landslag.

– Bjørn satte dype spor. Hans bidrag til de ulike lagene, og alltid var laget det viktigste, sier tidligere Rosenborg-direktør Rune Bratseth til VG. Han følges opp av Ola By Rise.

– Bjørn var rådgiveren, han som så folk. Han var "mennesket" i Rosenborg. I tillegg gjorde han en jobb som ikke alltid var så synlig. Men han var glad for anerkjennelsen han til slutt fikk, sier den tidligere RBK-keeperen som etterfulgte Hansen som Drillo-assistent på landslaget mellom 2009 og 2013.

Toppscorer fra storhetstiden, Harald Brattbakk, var preget på vei inn i bisettelsen:

– Alle sier det indirekte, og fotballen kommer i andre rekke: Bjørn var en utrolig fin fyr, som fortjent får et godt ettermæle. Han hadde alltid tid til alle. Alltid.