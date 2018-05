BØTTELØFTERE: Sir Alex Ferguson (t.v.) og Ryan Giggs delte en rekke oppturer sammen i Manchester United. Foto: HO / MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB

Giggs om Ferguson: – Håper og ber om at han skal bli helt frisk

Publisert: 07.05.18 17:20 Oppdatert: 07.05.18 18:57

Sky Sports opplyser mandag at Sir Alex Ferguson (76) fortsatt er innlagt på sykehus i Salford. Utenfor ber Ryan Giggs (44) og hele fotballverden for hans helse.

– Jeg håper og ber om at han skal bli helt frisk. Han har vært den med størst påvirkning på min karriere, både på og utenfor fotballbanen. Han er en fighter. Det får meg til å tenke at han kommer til å bli frisk igjen.

Det sier Manchester United -legenden Ryan Giggs om sin gamle sjef Sir Alex Ferguson . De to vant hele 13 ligagull sammen.

Lørdag kom den sjokkerende nyheten om at trenerlegenden ble hasteoperert etter å ha blitt rammet av en hjerneblødning . Operasjonen skal ha vært vellykket, men en lang vei tilbake venter for Ferguson, som ifølge Sky Sports mandag, fortsatt er innlagt på sykehus på intensivavdelingen.

Det skal ellers være lite nytt rundt skottens tilstand.

Solskjær hilste

Giggs er bare én av mange som venter utålmodig på gode nyheter rundt den legendariske skottens tilstand. Siden det ble kjent, har han blitt overøst av lykkønskninger , og de fortsetter bare å renne inn.

Det er liten tvil om at en hel fotballverden står ved Ferguson, som nå har tatt fatt på sin viktigste kamp i sitt 76 år lange liv.

Også Ole Gunnar Solskjær har sendt en melding til sin gamle sjef.

– Jeg sendte en privat melding til sjefen og ikke i sosiale medier, sier han til VG.

Molde-manageren håper og krysser fingrene for at det kommer til å gå bra med mannen mange mener er tidenes beste manager .

Preger Manchester United

Juan Mata har en blogg hvor han deler sine tanker med fansen hver mandag. Denne uken skriver han at «dette innlegget blir særdeles kort».

Han innrømmer åpenhjertig at klubben preges av situasjonen.

«På lørdag ble vi alle overveldet av nyheten om Sir Alex Fergusons helsetilstand. Som dere vel kan tenke dere, har omstendighetene satt enormt preg på Manchester United. Akkurat nå står vi samlet rundt ønsket om raskt bedring for Sir Alex, en mann som i flere tiår har vært en unik og fundamental skikkelse i verdensfotballen.»

Manchester United har tre kamper igjen av inneværende sesong, og én av de er på Wembley, hvor Chelsea venter i FA-cupfinalen. Nå vil Mata og de andre United-spillerne løfte trofeet til ære for United-legenden, som selv løftet nettopp det trofeet fem ganger.

«Selv har jeg dessverre aldri blitt trent av ham, men jeg kjenner jo godt til hans enestående betydning for denne klubben. Dette må vi sørge for å ære i sesongens tre siste kamper, og da spesielt i FA-cupfinalen. Det skal vi jobbe hardt for, mens vi venter på gode nyheter om Sir Alex’ rekonvalesens», skriver han.

Keeperlegenden Peter Schmeichel, som viser frem FA-cuptrofeet sammen med Ferguson over, har også sendt en hilsen til sin gamle sjef.

Phil Jones har også uttalt seg om Sir Alex Ferguson.

– Jeg er knust, rett og slett knust. Han er en utrolig legende i mine øyne. Det var han som fikk meg hit og ga meg mulighetene i en av verdens største klubber. Han har tatt meg under vingene som en sønn, sier Jones ifølge BBC .