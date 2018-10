MED NY FOTBALLBOK: Siviløkonomene Morten Eriksen-Deinoff (t.v.) og Jon Morten Melhus er ute med boken «Fiks Fotballen». Foto: Trond Solberg

Forfattere i ny bok: Mener supertrenerne ville mislyktes i Norge

Hvordan skal norsk fotball lykkes bedre? Hvordan skal Norge klatre på FIFA-rankingen? Disse to har søkt svaret hos flere enn 40 av Norges mest fotballkyndige personer.

Norge er verdens beste idrettsnasjon og Europas mest entusiastiske fotballnasjon, hevder forfatterne, men hvorfor er vi ikke høyere oppe på FIFA-rankingen?

Det var utgangspunktet for boken «Fiks fotballen – slik gjør klubben suksess med den forgudede forhatte fotballtreneren». Forfatterne Jon Morten Melhus og Morten Eriksen-Deinoff har fått innspill fra flere enn 40 fotballkyndige personligheter.

Med støtte fra fotballekspertene viser forfatterne hvordan Norge trenger helt andre trenertyper enn dem mange har som forbilder fra blant annet engelske og spanske fotballigaer.

– Vi trenger absolutt ikke trenere som Mourinho, Ferguson, Guardiola og Conte her hjemme. De ville gjort en ganske dårlig jobb i Norge og ødelegge mer enn de vil skape, hevder forfatterne og viser med tydelighet hvorfor den autoritære, kontrollerende og selvhevdende treneren (kalles Trener A i boken) er langt mindre egnet for norsk kultur og norske fotballspillere enn den lyttende, involverende og motiverende treneren. (Trener B).

«Trener A» er de som roper og har den tøffe stilen.

– Det er en litt gammeldags måte å utvikle mennesker på. I England, Tyskland og Frankrike er det nok fotballspillere som tåler den behandlingen, slik at du får spillerne med deg. Vi er et lite land og ikke vant til den formen. Vi tror ikke at det er den typen trener som fungerer best i Norge, men snarere den som lytter, involverer, som ser den enkelte spiller. Den har vi kalt «trener B».

– Du skal ikke blindt tro at det som er en suksess i fotballklubber i Europa, fungerer i Norge. Vi har norsk kultur som er forskjellig fra ulike land, vi har den norske samarbeidsmodellen med involvering og fellesskap. Det er forskjellig fra alle andre land og det kreves noe annet av trenerne og deres ledere, fastslår Morten Eriksen-Deinoff.

– Mye dårlig ledelse

Fotballprofessor Egil «Drillo» Olsen er blant dem som er intervjuet i boken.

– Jeg tror det er forferdelig mye dårlig ledelse i norsk fotball. De som ansetter trenere vet ofte ikke hva de er ute etter. De ser på kjente navn, men vurderer knapt faglige forhold i det hele tatt. Jeg har sett klubber som har ansatt trenere som er der det ene året og i en annen klubb året etter. Jeg tror mange styrer i Norge knapt vet hva de driver med når det gjelder treneransettelser.

Forfatterne av boken peker på «utrolig mange dårlige rekrutteringsprosesser».

– Det er følelsene som styrer denne bransjen med mange kortsiktige konsekvenser. Problemet ved å sparke treneren etter seks tap er at man får dårlig tid til å finne ny trener. Sannsynligheten for å finne riktig trener er veldig liten. Det ansettes så mange feil trenere, derfor er det så mange som sparkes.

Jon Morten Melhus mener mange styrer i klubber ikke forstår grunnleggende måter å drive virksomhet på.

– Hvordan man skal få tak i den riktige treneren er episk dårlig. Det finnes ingen bransje noensinne som har gjort dårligere ansettelsesprosesser enn det fotballen gjør – ingen. Det er derfor det sparkes så mange. Det interessante er at kunnskapen ligger der, men den brukes ikke. Veldig mange fra næringslivet er jo representert i styrer, men de blir revet med i dette kortsiktige hysteriet.

Han mener det er en «underlig lettvinthet i bransjen fordi alt går så fort».

– Neste kamp neste helg er det viktigste. Det er en kortsiktighet og overfladiskhet som er forklaringen. Jobber du langsiktig blir det gode resultater.

Eriksen-Deinoff mener også styrene må gå i seg selv.

– Det er jo pussig at et styre gang på gang kan ansette en ny trener som en sparker etter 9–10 måneder og sier at vedkommende fungerte ikke. Hadde jeg sittet i styret som hadde ansatt flere trenere som ikke «funket», så hadde jeg gått bort i speilet og spurt om det er meg det er noe galt med eller oss i styret.

Ved å øke fokus på trenerens pedagogiske evner og menneskekunnskap, som hittil har lite fokus innen fotballen, har Norge et konkurransefortrinn i forhold til andre land utenfor Skandinavia, mener forfatterne bak boken.

– Overfladiske prosesser man ikke ser maken til i noen andre bransjer, er normalen, ikke unntaket, når trenere skal ansettes i norske fotballklubber. Trenere ansettes med millionforpliktelser for klubben uten referanser eller dybdeintervjuer, uten avklaring om treneren skal tilpasse seg klubben eller klubben tilpasse seg treneren, og hovedsakelig basert på medieomtale og magefølelse, skriver de to.

Melhus utdyper:

– Det er fascinerende å se en bransje som er så dysfunksjonell på veldig mange områder hvor målsettingen er ganske enkel: Vi må sørge for at alle disse spillerne fungerer så bra som mulig for å kunne score flest mulig mål. Veldig mange trenere har ikke kunnskap om det de må ha kunnskap om for å klare å utvikle laget godt nok. Jeg vil påstå at å være fotballtrener er verdens vanskeligste lederjobb. Du skal få 11 spillere på et lag til å fungere sammen i et samløst, lynraskt samarbeid på ganske avanserte måter. Da kan du ikke stå og skrike til mennesker, da må du sørge for at hver enkelt av spillerne har forståelse for hvordan ting fungerer.

– En veldig rar bransje

Og hvordan skal Norge klatre på FIFA-rankingen? Etter å ha snakket med alle «ekspertene» mener Melhus og Eriksen-Deinoff at det kan skje ved å sørge for at vi er flinke til å utvikle de talentene vi har i større grad, gi de større muligheter og få et større tilfang ved at vi mister færre spillere innenfor barne- og ungdomsfotballen.

– Og at de som er der blir sett og får en bedre utvikling. Dermed vil lagene bli bedre, flere vil få erfaring med å spille ute i Europa og vi vil sannsynligvis få et bedre landslag også. Det er en veldig gammeldags måte å se på hvordan man skal være trener i et fotballag på.

– Hva er kortversjonen etter å ha snakket med alle for å «fikse fotballen»?

– Utgangspunktet er at dette er en veldig rar bransje som gjør veldig mye underlige ting som ingen andre gjør. Det er en kortsiktighet her som styres av følelser, noe som fører av irrasjonelle beslutninger. Folk sier at du kan ikke sammenligne fotballen med vanlige virksomheter. Jo, i fotballen handler det om å utvikle mennesker. Du skal få de til å fungere sammen. Man forstår ikke hvordan en kultur skal defineres. En av suksessfaktorene for å tåle 10 tap uten å sparke treneren er at «firerbanden», som består av trener, sportslig leder, daglig leder og styreleder, er enig om en plan. Da tåler man det og får langsiktighet i arbeidet.

PS! Boken lanseres onsdag kveld.

Dette er noen av profilene som er intervjuet i boken: Egil «Drillo» Olsen, Åge Hareide, Nils Arne Eggen, Ståle Solbakken, Ronny Deila, Geir Bakke, Stig Inge Bjørnebye, Jostein Flo, Rune Bratseth, Rúnar Kristinsson, Per-Mathias Høgmo, Vegard Hansen, Kenneth Karlsen, Kjetil Rekdal, Erik Solér, Martin Andresen, Kjetil Siem, Even Pellerud, Svein Maalen, Lars Arne Nilsen, Petter Myhre, Terje Svendsen, Tove Moe Dyrhaug og Tom Nordlie.