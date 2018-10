Godset nærmere nedrykksstreken etter Sandefjord-tap: – Nå er jeg veldig langt nede

FOTBALL 2018-10-20T17:51:05Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord−Strømsgodset 2–1) En Strømsgodset-spiller på utlån i Sandefjord og en tidligere LSK-spiller sendte Strømsgodset nærmere 1. divisjon lørdag kveld.

Jostein Magnussen

Sigurd Skjefstad

Publisert: 20.10.18 19:51 Oppdatert: 20.10.18 20:30

– Nå er jeg veldig langt nede. Jeg føler at starten av kampen ødelegger mye for oss. Vi er ikke med de første 20, sier Bjørn Petter Ingebretsen til Eurosport.

– Men jeg synes det er vanskelig å ta gutta på innstilling. Vi jobber hele veien og har troa hele veien, men vi får det ikke helt ut. Nå får vi føle på hvordan det er å være et bunnlag. Vi må bare brette opp ermene, fortsetter Godset-treneren, noe hans spillere er enig i.

– Nå har jeg det tungt. Vi har noen matchballer som vi må ta, og dette var en tapt matchball, sier Eirik Ulland Andersen til Eurosport.

– Hvordan er stemningen i garderoben nå?

– Den er helt elendig, svarer vingen etter å ha bemerket av spørsmålstiller Thomas Myhre sannsynligvis er fullt klar over at stemningen er akkurat så.

Sandefjord-spiller Stian Ringstad, som er på lån fra nettopp Strømsgodset, var heller ikke veldig glad på tross av seier.

– Det er vanskelig. Det blir mye tanker, og det er en spesiell kamp. Jeg håper jeg slipper å spille en slik kamp igjen, sier han til Eurosport.

Ikke alle Sandefjord-spillere var like langt nede som Ringstad. De aller fleste smilte fra øre til øre.

– Utrolig deilig. Hele Sandefjord fortjener dette, sier Mohamed Ofkir om seieren.

– Vi styrer store deler av 1. og 2. omgang og klarer å holde ut, noe vi ikke alltid har klart. Jeg er stolt av gutta, fortsetter han overfor Eurosport, og sier at de «aldri gir opp» med tanke på å holde seg i Eliteserien.

Det var han som sørget for at drammenserne fikk en grusom åpning i Sandefjord. Bare fire minutter var spilt da Ofkir fikk tid og rom før han klinket til med venstrefoten fra 18 meter. Skuddet satt så langt opp i hjørnet at keeper Morten Sætra ikke nådde opp.

Ofkir, som har spilt flere sesonger i Lillestrøm, ble satt opp av en Strømsgodset-spiller på utlån i Sandefjord, Stian Ringstad.

Sandefjord var gode i 1. omgang, og kom til flere sjanser. Det gikk en halvtime før Strømsgodset skapte noe som helst. Først avsluttet Mustafa Abdellaoue med et skudd like utenfor stolpen, så ble Marcus Pedersen spilt alene med keeper. Skuddet satte han rett på keeper Eirik Holmen Johansen.

VG Live Vi fulgte det som skjedde i vårt livesenter

Godset kom bedre med og tok over i 2. omgang. Innbytter Tokmac Nguen var nær ved å sette inn utligningen i 64. minutt, men to meter lange Eirik Holmen Johansen gjorde seg ekstra stor og fikk reddet.

Returen havnet i beina på Marcus Pedersen. Han fikk skutt, men Emil Palsson fikk blokkert. Måltørken til Pedersen er akkurat nå i ferd med å koste han toppscorertittelen. Han har stått med 14 mål siden 12. august, men det spørs hvor lenge det er til vi ser han igjen. Etter kampen fortalte Godset-treneren at spissen fikk skulderen ut av ledd og at han sannsynligvis «blir borte en stund».

Det er likevel en parentes sammenlignet med problemene til laget. Godset er over nedrykksstreken på målforskjellen.

Har ikke tapt siden i sommer

Etter å overkjørt Sandefjord gjennom fullstendig, var plutselig hjemmelaget innenfor Godsets 16-meter i det 74. minuttet. Spanjolen Rufo dro seg inn fra høyre og plasserte ballen nede ved den høyre stolpen til Sætra.

Så gjorde Eirik Ulland Andersen det meste selv etter å ha kommet seg innenfor 16-meteren. Reduseringen var lekker, hardt og høyt over keeper Holmen Johansen.

Sandefjord har ikke tapt en seriekamp siden 26. august, men fem uavgjorte har gjort det umulig å klatre på tabellen.

– Vi fortsetter å kjempe, sier imidlertid Sandefjord-trener Martí Cifuentes til Eurosport.

PS! Dette var bare Sandefjords andre hjemmeseier for sesongen.

Saken oppdateres!