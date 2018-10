MISTRIVES: Alexis Sánchez skal angivelig være misfornøyd med situasjonen i Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Avis: Sánchez håper på PSG-hjelp for å forlate Manchester United

FOTBALL 2018-10-26T10:57:22Z

Manchester United-stjernen Alexis Sánchez (29) ønsker seg angivelig bort fra klubben under et år etter overgangen fra Arsenal.

Ifølge Daily Mail håper chileneren at pengesterke Paris Saint-Germain kan tilby ham en fluktrute fra Manchester United . Avisen hevder at spilleren er stadig mer frustrert over sin egen situasjon i klubben, der han har mistet plassen sin på laget og blitt offentlig kritisert av manager José Mourinho.

PSG beskrives som en av få klubber som har de økonomiske musklene til å hente Sánchez, og ifølge avisen håper spillerens og hans representanter at franskmennene kan gjøre et fremstøt allerede i januar. De har riktignok ikke noen åpenbar mangel på offensive nøkkelspillere, med Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani som angrepstrio.

Sánchez’ lønn – den høyeste i hele Premier League – skal også være en utfordring, ettersom det vil være få klubber som kan tilby ham en ukelønn i nærheten av de 500.000 pundene han tjener i Manchester United. I tillegg vil klubben trolig kreve en betydelig overgangssum ettersom Sánchez har kontrakt frem til sommeren 2022.

– Han sliter for tiden

Fredag bekreftet Mourinho at Sánchez, som bare har startet fire seriekamper og én i Champions League denne sesongen, at vingen ikke blir å se i søndagens kamp mot Everton heller.

– Han sliter for tiden fordi han er skadet, forklarer manageren ifølge Mirror .

United-sjefen har følgende å si om Sánchez’ første snaue år i klubben:

– Han kom i januar, så den første perioden hans var ikke enkel. Denne sesongen hadde han en god start og en god oppkjøring, han startet bra mot Leicester, men så skadet han seg. Så kom han tilbake og skadet seg deretter igjen. Han er den typen spiller som trenger å være i veldig, veldig god form.

VGs tips: Uavgjort

Manchester United har levert to brukbare prestasjoner på de to siste Premier League-kampene: Den sene 3–2-seieren over Newcastle skapte ny entusiasme, mens 2–2-kampen mot Chelsea var sekunder unna å ende med seier. I midtuken ble de riktignok rundspilt av et sterkt Juventus på Old Trafford (0–1-tap).

Søndag møter de et Everton-lag som har funnet formen med tre strake seirer i Premier League. Mens United sliter med flere skader, blant annet på Antonio Valencia, Marouane Fellaini og nevnte Sánchez, kan Everton stille med sin antatt beste ellever.

Vi tror på en jevn kamp og anbefaler et uavgjort-spill til 3,45 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er søndag klokken 16.55.

