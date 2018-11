STJERNESKUDD: PSGs Kylian Mbappé. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Mbappé vraket fra PSG-laget – fordi han så på El Clásico

PSGs stjerneskudd Kylian Mbappé (19) ble vraket fra lagets startoppstilling forrige helg. Grunnen er av det sjeldne slaget.

Søndag kom Mbappé og hans lagkamerat Adrien Rabiot nemlig noen minutter for sent til PSGs lagmøte på spillerhotellet i forkant av bortekampen mot Marseille i Ligue 1.

Ifølge den franske storavisen L’Équipe kom stjerneduoen for sent fordi de ville se ferdig første omgang av den spanske storkampen mellom Barcelona og Real Madrid, som ble spilt søndag ettermiddag.

Til tross for at superspissen Mbappé og midtbanespilleren Rabiot er to av lagets viktigste spillere, og at PSG skulle ut i årets største seriekamp mot erkerival Marseille, var den tyske treneren Thomas Tuchel nådeløs. Han straffet dem umiddelbart ved å vrake begge fra startoppstillingen til kampen, og erstattet dem med henholdsvis Eric Maxim Choupo-Moting og Julian Draxler.

Straffen skal ha kommet som et «totalt sjokk» på Mbappé, som skal ha gitt ettertrykkelig uttrykk for følelsene sine. På gressmatten i Marseille, under lagets oppvarming, viste TV-bildene at PSGs keeperveteran Gianluigi Buffon kom med det som så ut som en engasjert skjennepreken til den unge spilleren.

PSG-sjefen: – Det gjør meg trist

Mbappé reagerte på best mulig vis. I det 62. minutt, da PSG slet med å bryte ned Marseille på stillingen 0–0, ble han byttet inn – tre minutter senere, etter sin første berøring, satte unggutten fart og scoret kampens første mål. Kampens andre og siste mål, scoret av Neymar, kom også etter flott regi av Mbappé.

– Dette var ingen god kveld for meg. Vi planla kampen i mange dager, og så måtte vi endre på alt. Jeg liker ikke det. Det gjør meg trist, og jeg må tenke litt. Det plager meg, sa PSG-trener Thomas Tuchel om at han ble nødt til å vrake Mbappé og Rabiot fordi de kom for sent.

De andre PSG-spillerne støttet trenerens avgjørelse om å vrake duoen.

– Dette er en sak mellom treneren og de to spillerne. Vi viste at laget og klubben er viktigere enn enkeltspillere, sa tyske Draxler ved kampslutt.

– Trenerens valg må respekteres. Vi må være punktlige og ta hensyn til timeplanen. De gjorde en feil, men de er store spillere som er veldig viktige for laget, sa Neymar.

Fredag kveld forventes både Rabiot og Mbappé å være tilbake i startoppstillingen til PSG når de møter ligaens andreplass Lille, som har forbløffet fransk fotball med sine gode prestasjoner denne høsten.

PSG står med 11 seirer på 11 kamper i Ligue 1 og har mer eller mindre avgjort gullkampen allerede. Nærmest er Lille med 8–1–2 hittil, åtte poeng bak pariserne, mye takket være strålende prestasjoner av kantspillerne Nicolas Pépé og Jonathan Bamba.

PSG mangler suspenderte Presnel Kimpembe i midtforsvaret, mens både Thiago Silva og Dani Alves er usikre. Fra før er venstreback Layvin Kurzawa. Men til tross for at Lille er skadefrie og i god form, så skal klasseforskjellen være betydelig.

Vi anbefaler et spill på PSG-seier med 0–1 i handikap til 1,50 i odds. Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 20.40.

