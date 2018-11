Mener Mourinho har vunnet tilbake supporterne

José Mourinhos oppførsel overdøver igjen eget lags prestasjoner. Manchester United-journalist Eivind Holth, mener uansett at supporterne gleder seg over den gnisten portugiseren nå viser.

Publisert: 09.11.18 10:14 Oppdatert: 09.11.18 11:49

Mourinhos stunt med å løpe ut på gressmatten og gestikulere mot supporterne etter lagets knallsterke seier borte mot Juventus var siste stunt i en rekke av konfrontasjoner fra José Mourinho den siste drøye måneden.

Oppførselen hans deler fotballfolket. Mourinho fikk blant annet kritikk av Viasats Champions League-studio onsdag, og stryk av klubblegende og fotballekspert Paul Scholes, som mener portugiseren mangler klasse.

– Han får det ofte til å handle om seg selv, dette er Mourinho i et nøtteskall, Manchester United visste at kontroverser som dette følger med ham. Det som skjedde mot Juventus er ikke alvorlig på noen måte, men kanskje er det kulere å vinne uten det, spør TV2-kommentator Øyvind Alsaker.

Vunnet tilbake supportere

Eivind Holth er journalist for Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb. Han tror det er veldig individuelt hva supporterne tenker om managerens oppførsel.

– Har han vunnet tilbake supportere de siste ukene?

– Det har han nok. Jeg har aldri sett Mourinho så tafatt som da jeg fulgte Manchester United i USA i sommer. Nå viser han en gnist. Han viser at han på ingen måte har gitt opp dette prosjektet, og det tror jeg supporterne ønsker, svarer Holth, som legger til at det aldri har vært noe unisont ønske blant supporterne om å sparke manageren.

– Kan ha vært et vendepunkt

Holth mener bedre resultater også har spilt inn. Seieren mot Juventus var den tredje strake for de røde djevlene. I tillegg har Manchester United klart å snu flere kamper den siste tiden, noe som gjør at en Mourinho, som tilsynelatende hadde en fot ute av Old Trafford på 0–2 hjemme mot Newcastle, nå har kjøpt seg litt tid.

Søndag venter Manchester City på Etihad Stadium. Et sted Manchester United snudde 0–2 til 3–2 forrige sesong.

– Det er ingen tvil om at seieren mot Juventus var et lite ran, men Manchester United kommer uansett inn i denne kampen med en god følelse, mener Alsaker.

Med tap vil avstanden opp til byrivalen og serielederen være på 12 poeng. Holth tror likevel ikke denne kampen er avgjørende for Mourinhos videre skjebne.

– Det vil fortsatt være mulig å ta igjen lag som Arsenal, Tottenham og Chelsea. Uansett er Mourinho avhengig av resultater. Om man zoomer litt ut er det vanskelig å se et mønster og et klart Mourinho-stempel på laget. Da er spørsmålet hvor lenge dette kan vare, avslutter United.no-journalisten.

