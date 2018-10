VIF-spillerne i krisemøte: – Ansvarsfraskrivelser hele veien

FOTBALL 2018-10-27T19:43:55Z

DRAMMEN/OSLO (Strømsgodset – Vålerenga 2–0) Trener Ronny Deila var rasende etter VIF-spillernes svake forestilling på Marienlyst, og rett etter kampen var det krisemøte.

Publisert: 27.10.18 21:43 Oppdatert: 27.10.18 21:53

Det tok nesten en time fra dommer Tommy Skjerven hadde blåst av kampen til Vålerenga-spillerne kom ruslende ut av garderoben.

Da hadde trener Deila rukket å gjøre flere intervjuer, blant annet med VG, der han glefset mot sine egne spillere.

– Energiløst! Det ser ut som vi ikke har en plan på noen ting. Pasninger i «hytt og gevær». Ansvarsfraskrivelser hele veien. Jeg må se på meg selv i speilet, det må jeg selvfølgelig gjøre. Men vi er Vålerenga og kan ikke være bekjente av det vi gjorde i dag, sier Deila til VG.

Det var målløst etter første omgang, men Tokmac Nguen ordnet Godset-ledelse etter 56 minutter og Eirik Ulland Andersen fastsatte sluttresultatet til 2–0 med et herlig frisparkmål etter 71 minutter.

– Du må ha karakter, vite hva du møter og angripe situasjonen som om det skulle vært din siste kamp. Det begynner når fløyten er i gang. I dag så legger vi oss bakpå og venter på at de skal kjøre over oss, ser det ut som. Da blir det halvveis hele greia, sier Deila som trente nettopp Strømsgodset til seriegull i 2013.

Nå kjemper drammenserne mot nedrykk, men lørdagens seier sender laget opp fra den verste gjørma. Vålerenga ligger midt på tabellen, og det så mest ut som om spillerne allerede hadde tatt ferie

– Vi må være klare når kampen starter. Vi blir én meter bak i hele første omgang. slår Deila fast.

Til Eurosport sa en tydelig forbannet Deila følgende etter 0–2-tapet:

– Hvis ikke jeg klarer å påvirke gutta mer enn det her, så må jeg virkelig gå i meg selv også. Du kan drive med dette her, og det er gøy, men det så ikke sånn ut i dag. Og det var i alle fall ikke gøy for meg.