FØRTE AN: Ruben Loftus-Cheek og Willian. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

Uventet Chelsea-helt sørget for seier med karrierens første hat trick

FOTBALL 2018-10-25T20:54:04Z

(Chelsea − BATE Borisov 3-1) Ruben Loftus-Cheek (22) hadde scoret to mål på sine siste 35 Chelsea-kamper. Torsdag kveld doblet han antallet på syv minutter og 48 sekunder, men ga seg ikke før karrierens første hat trick var et faktum.

Publisert: 25.10.18 22:54

Man kan med andre ord si at 22-åringen virkelig grep sjansen da han fikk en sjelden startplass for Maurizio Sarris Chelsea i Europa League-kampen mot BATE Borisov.

Før to spilte minutter hamret han ballen i mål etter et innlegg fra Davide Zappacosta.

Syv minutter og 48 sekunder senere bredsidet han corneren fra Willian i mål på finurlig vis.

Og vipps, så hadde Ruben Loftus-Cheek scoret like mange som han hadde på sine forrige 35 Chelsea-kamper, ifølge Opta.

Han, som forrige sesong var på lån i Crystal Palace, scoret sist for blåtrøyene fra London i april 2016. Denne sesongen hadde han bare to innhopp i ligaen før kveldens opptreden. Det forrige kom den 1. september.

Torsdag kveld og med tillit fra start ga ikke 22 år gamle Loftus-Cheek seg med to mål.

Snaue ti minutter ut i omgang nummer to la ballen seg perfekt til rette for dagens mann på Stamford Bridge etter at Pedro mislyktes med sitt dribleforsøk. Og fra 18 meter prikket Loftus-Cheek inn karrierens første hat trick. Til stående applaus fra hjemmepublikum på Stamford Bridge.

– Han er en av våre egne, sang Chelsea-fansen om spilleren som har vært i klubben siden 2004, altså fra da han var åtte år gammel.

Det var også Chelseas første hat trick i Europa siden Didier Drogba gjorde det mot Levski Sofia i 2006, ifølge BBC.

Foruten om Loftus-Cheek sto Willian virkelig frem for det reservepregede Chelsea-laget, der Eden Hazard blant annet var på tribunen som følge av en dårlig rygg.

Den brasilianske vingen gjorde for det meste som han ville med BATE-spillerne, i det som ble mer som en søndagstur i parken enn en spennende torsdagskveld i Europa for Chelseas del.

London-laget kunne ha ledet langt mer enn 2–0 til pause, Loftus-Cheek la på til 3–0 med sitt tredje etter hvilen, før bortelaget reduserte med litt over ti minutter igjen på kampuret.

Flere mål ble det ikke, Chelsea har full pott etter tre kamper i Europa League og leder med det gruppen. BATE har tre poeng.

Alt håp er likevel ikke ute for sistnevnte. De to andre lagene, PAOK tapte nemlig mot Vidi, og dermed står de tre lagene på tre poeng.