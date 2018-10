ALLE GODE TING ER TRE: På sin tredje sjanse kunne Danny Welbeck juble for godkjent scoring. Foto: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Arsenal nærmer seg rekordrekke etter sliteseier

(Sporting − Arsenal 0-1) En tabbe og en resolutt Danny Welbeck sørget for Arsenals ellevte strake seier. Klubbrekorden på 14 kan være tangert om én og en halv uke.

Fra 12. september til 11. november 1987 vant Arsenal 14 strake kamper i alle turneringer.

Den 31 år gamle klubbrekorden kan London-laget tangere om alt går deres vei mot Crystal Palace den 28. oktober (liga), mot Blackpool den 31. oktober (ligacup) og mot Liverpool den 3. november (liga) – og overgå om de fortsetter formen i returmøtet mot Sporting den 8. november.

Torsdag var det nettopp Sporting som fikk unngjelde på portugisisk gress i Europa League.

Det sørget Danny Welbeck for da han utnyttet Sebastián Coates’ svake inngripen med litt over ti minutter igjen å spille.

1–0 til Arsenal betyr at London-laget topper Europa League-gruppe E med sine ni poeng, tre foran nettopp Sporting. Laget har langt på vei sikret avansement i Europa League, men ikke nok med det: Arsenal har nå vunnet elleve strake kamper i alle turneringer (se faktaboks).

Arsenals seiersrekke Premier League: Arsenal – West Ham 3–1

Premier League: Cardiff – Arsenal 2–3

Premier League: Newcastle – Arsenal 1–2

Europa League: Arsenal – Vorskla 4–2

Premier League: Arsenal – Everton 2–0

Ligacup: Arsenal – Brentford 3–1

Premier League: Arsenal – Watford 2–0

Europa League: Qarabag – Arsenal 0–3

Premier League: Fulham – Arsenal 1–5

Premier League: Arsenal – Leicester 3–1

Europa League: Sporting – Arsenal 0–1 Tidsspenn: 25. august til dags dato

I Lisboa torsdag kveld var det først i omgang nummer to at kampen tok seg opp.

Etter så godt som null sjanser i omgang nummer én var Arsenal klart best etter hvilen, men det tok tid før uttellingen kom.

Ti minutter ut i den andre omgangen kunne London-laget ha scoret tre ganger, men to ganger vant burvokter Renan Ribeiro duellen mot Pierre-Emerick Aubameyang før hælen til Andre Pinto forhindret Danny Welbeck i å få nettsus.

I det 68. minutt fikk Welbeck akkurat det, nettsus, men da ble angriperen avblåst for en dytt i rygg i forkant av scoringen.

Nevnte Welbeck fikk til slutt juble for tellende scoring. Med litt over ti minutter igjen på kampuret feilberegnet Sebastián Coates ballbanen, klarte ikke å dempe ballen, som istedenfor la seg perfekt til rette for Welbeck.

Alene med keeper hamret han inn 1–0 til bortelaget, og målet holdt til å vinne kampen. Ifølge BBC var det bare Sportings andre hjemmetap på to år, med Barcelona som den andre laget som har slått portugiserne på eget gress.

I den andre kampen i gruppe E endte det med 1–0-seier til Vorskla borte mot Qarabag. Etter halvspilt gruppespill topper Arsenal (9 poeng) gruppen foran Sporting (6 poeng), Vorskla (3 poeng) og Qarabag (0 poeng).

Foruten om Arsenal-seier og at RBK fikk juling på bortebane , er det fra torsdagens tidligkamper i Europa League verdt å merke seg at Ståle Solbakkens FC København tapte 0–1 hjemme mot Slavia Praha.

Tapet sender FCK ned på 3. plass i sin gruppe. Solbakken & Co. står med fire poeng etter tre kamper. Slavia Praha har seks, mens Zenit topper med sine 7 poeng.

