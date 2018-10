Selv ikke Jarstein kunne stoppe Super-Sancho – Hertha Berlin reddet poeng på overtid

(Borussia Dortmund–Hertha Berlin 2–2) Rune Almenning Jarstein (34) har blitt trukket frem som en av de beste keeperne i Bundesliga, men hverken han eller noen av de andre Hertha-spillerne kunne stoppe stjerneskuddet Jadon Sancho (18).

18-åringen fortsatte nemlig målshowet i 2–2-kampen mellom Borussia Dortmund og Hertha Berlin

Det var lite Hertha Berlin – med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred fra start – kunne gjøre med den engelske unggutten. Sancho scoret kampens første mål etter 27 minutter, og satte inn 2–1 da kampuret viste 61 spilte minutter.

Det virket ikke som om Salomon Kalous scoring før hvilen skulle ha noe å si.

Dortmund så ut til å stikke av med tre nye poeng, før Dan Axel Zagadou rotet det til på overtid. Han rev Davie Selke over ende, og straffe ble dømt.

Kalou var iskald fra ellevemetersmerket. Han satte straffen knallhardt til venstre for keeper, og berget dermed poeng for den tyske hovedstadsklubben.

Det er uansett Jadon Sancho som kommer til å stjele overskriftene – igjen.

Tatt Bundesliga med storm

Ungguttens to scoringer i en alder av 18 år og 216 dager gjør ham til den nest yngste Bundesliga -spillerne noensinne til å score to mål i én og samme kamp. Bare Heung-Min Son har gjort det før ham. Han var 18 år og 135 dager da han gjorde det for Bayer Leverkusen–før han etter hvert sluttet seg til Tottenham.

Sancho, som gikk gradene i to andre engelske klubber–Watford og Manchester City–før han flyttet til Tyskland, står nå med fire Bundesliga-mål denne sesongen.

I tillegg til fulltrefferne har han seks målgivende pasninger på bare ni seriekamper, og han har allerede rukket å notere seg for både mål og målgivende i Champions League–aller senest med scoring i Dortmunds imponerende 4–0-seier over Atlético Madrid:

Den seieren – og det noe forsmedelige uavgjortresultatet mot Hertha – føyer seg inn i rekken over gode resultater gultrøyene fra Dortmund har levert denne sesongen. De troner øverst i Bundesliga med 21 poeng på ni kamper, men er bare to poeng foran Bayern München, som slo Mainz 05 2–1 lørdag.

Dortmund har fremdeles til gode å tape denne sesongen, og laget som ble smadret og ydmyket av Bayern München forrige sesong (se video under) er omtrent ikke til å kjenne igjen.

De dominerte kampen og kom til en rekke gode sjanser, og det var ingen stor dag på jobb for de to norske Hertha-spillerne. Dortmund hadde mer enn nok sjanser til å stikke av med seieren, og både Marco Reus, Mario Götze og danske Jakob Bruun-Larsen kunne ha scoret for gultrøyene.

Jarstein, som har blitt hyllet for sin innsats i hovedstadsklubben, spilte hele kampen, og vartet opp med noen gode redninger, men å stoppe 18 år gamle Sancho ble for vanskelig for den norske landslagskeeperen.

Per Ciljan Skjelbred ble på sin side byttet ut ved pause.

Øvrige Bundesliga-resultat lørdag:

Hannover 96 – Augsburg 1–2

Fortüna Düsseldorf – Wolfsburg 0–3

Mainz 05 – Bayern München 1–2