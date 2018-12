GLAD: Arne Scheie, her fra 2014, synes det er veldig spennende at Ole Gunnar Solskjær skal lede Manchester United. Foto: Trond Solberg

Solskjærs særegne avtale forbløffer: – Har aldri hørt om lignende

Molde understreker at Ole Gunnar Solskjær (45) «bare» er på utlån til Manchester United. Akkurat det forbløffer NRK-legende Arne Scheie (74) og Strømsgodset-trener Bjørn Petter «BP» Ingebretsen (51), som selv var på utlån til FFK i 2018.

– Har du hørt om en slik avtale, at en manager leies ut på den måten?

– Nei, jeg har aldri hørt om lignende blant de store klubbene, svarer Arne Scheie.

Sjeldent fenomen

– Du har noen som har ledet en klubb et par kamper og noen som har tatt over midlertidig, men jeg har ikke hørt om en så klar avtale som sier at manageren skal tilbake igjen. Det tar jeg ikke fra toppen av hodet i hvert fall, fortsetter den 74 år gamle NRK-kommentatorlegenden.

Det var onsdag at Solskjær ble offisielt annonsert som den nye Manchester United -manageren. Også Molde bekreftet så, men i sin pressemelding var den norske klubben klar på at 45-åringen i utgangspunktet skal tilbake til klubben i mai 2019.

Tror Solskjær bare er midlertidig

Låneavtaler er et velkjent fenomen når det gjelder spillere, men blant managere på klubbnivå er det langt mer sjeldent. VG har gjort et dykk i arkivet, og kan ikke se at det har forekommet blant noen av de europeiske toppklubbene i moderne tid.

Her hjemme har vi faktisk et eksempel i Bjørn Petter «BP» Ingebretsen, som ble leid ut fra Strømsgodset, da riktignok som assistent, til Fredrikstad FK. Der skulle han lede laget etter at Andrea Loberto trakk seg ni dager før siste serierunde i Obos-ligaen i 2018.

– Har du hørt om noen andre, bortsett fra deg?

– Nei, jeg satt faktisk og tenkte på det istad ... Det må være helt unikt, sier «BP» til VG.

– Hadde du noen utfordringer med å være ansatt i Godset, men trene FFK?

– Man er jo ansatt et annet sted, men jeg følte jeg klarte det bra. Jeg visste det var bra folk igjen i FFK, og det er det også i Molde. Ole Gunnar kommer helt sikkert til å følge med på Molde, men alt fokus i hverdagen kommer til å være i Manchester. Jeg tror ikke det blir et problem i det hele tatt, svarer den nåværende Godset-treneren.

BP, som er Liverpool-supporteren, ble «overrasket, men veldig glad» da Solskjær ble klar for Manchester United.

– Jeg tror Ole Gunnar kan snu det her bare ved å være seg selv. Jeg kommer til å følge med – og heie, sier BP, og humrer når han minner om at det ikke er lenge siden Liverpool valset over Manchester United.

Han tror imidlertid ikke Solskjær er kommet for å bli.

– Man vet aldri, men jeg tror ikke det er tanken til Manchester United. Jeg tror de har en annen i kikkerten på lang sikt, sier Ingebretsen.

Tror på permanent avtale

Arne Scheie er imidlertid klar på at om Solskjær gjør det bra, så vil det være tilnærmet umulig for Molde å få ham igjen så kjapt som planlagt.

– Er det noen som kan stoppe avtalen fra å bli permanent om han gjør det bra i serie, cup og Champions League? spør Scheie retorisk.

Så hva legger Scheie i «bra»? Det handler om resultater, sier han. De må til.

– Suksess i Champions League eller en 4. plass i ligaen, som sikrer Champions League-plass neste sesong, er viktig. Da har laget noe å spille for i 2020. Men det er også viktig hvordan laget fremstår. Han kan ikke «parkere bussen», mener Scheie.

Nylig sparkede José Mourinho var kjent for til tider å gjøre akkurat det. I tillegg hadde han et turbulent forhold med stjernespiller Paul Pogba.

– Sånne tilstander får du ikke med Solskjær, sier Scheie, som kaller det hele «en stor dag for norsk fotball og Manchester United-fans over hele verden».

– Ikke ta med Wolff Eikrem!

VG har også vært i kontakt med Tornekratt-leder Reidar Sandblåst for å spørre om Solskjær og hans avtale med Manchester United.

– Det er litt rart, men dersom han gjør det bra, kan han fort bli værende der lenger. Han bringer positivitet rundt klubb, spillere og supportere, sier lederen for Moldes supporterklubb.

Han er ikke bekymret for hvordan det skal gå med Molde under Erling Moe, som overtar ansvaret for Molde til Solskjær er ferdig på Old Trafford.

– Det blir spennende å se hva som skjer når Solskjær kommer tilbake, sier han, og legger raskt til:

– Hvis han kommer tilbake.

Nå håper han at Moldes spillere og ansatte får fred og ro til å jobbe videre mot neste sesong, men understreker at dette er positiv oppmerksomhet for Molde som klubb.

Samtidig kommer han med en liten advarsel til Solskjær:

– Nå må han bare ikke ta med seg Magnus Wolff Eikrem som han har gjort før. Da drar jeg over dit og henter han selv!

PS: Også Solskjærs assistent i Manchester United, Mike Phelan, er også på utlån. Han er egentlig sportsdirektør i australske Central Coast Mariners.