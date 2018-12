FERDIG: José Mourinho er ikke lenger manager for Manchester United. Foto: ANDREW YATES / X03469

Engelske medier om årsaken til Mourinho-sparkingen: Fryktkultur, maktkamper og destruktivt miljø

Ole Gunnar Solskjær (45) og den ledige Manchester United-jobben er den store snakkisen her til lands, men i England fokuserer britiske papiraviser på sparkingen av José Mourinho (55). Og det er mye grums som kommer frem.

De britiske avisene Independent, The Telegraph, Mirror og Guardian er blant papiravisene hvor den avskjedigede José Mourinho pryder forsiden.

I kjølvannet av sparkingen skriver flere av avisene om årsakene til at Mourinho mistet jobben, og skal man tro de britiske mediene, dreier det seg om langt mer enn sviktende resultater og et ydmykende tap mot erkerival Liverpool.

Daily Mail melder at Mourinho skjønte at han kom til å få sparken etter Liverpool-fadesen. Dagen etter 1–3-tapet skal han ha fortalt sine nærmeste venner at han trodde han var ferdig.

Det gikk som troll i ord. José Mourinho fikk som kjent sparken, og nå ser det ut til at Manchester United-legenden Ole Gunnar Solskjær blir ny sjef på Old Trafford , noe som har gledet blant andre Kjetil Rekdal:

Men tilbake til Mourinho. Her er noen av historiene som har kommet frem.

Fryktkultur

Ifølge ESPN skal det ha vært en fryktkultur blant de ansatte i klubben. De skriver at en i Manchester Uniteds støtteapparat dro på en blind date med en mediepersonlighet, og endte opp med å bytte møteplass av frykt for at Mourinho skulle finne ut om daten.

Dwight Yorke, klubblegenden som jobber som ambassadør for klubben, uttalte tidligere i år at United hadde vunnet ligaen med Pep Guardiola som manager. Da skal Mourinho ha forsøkt å fjerne ham som klubbambassadør.

Det gikk ikke klubben, som i videoen under kan ha røpet Solskjær-ansettelsen, med på:

Ledelsen i klubben skal også ha vært svært irriterte over at Mourinho møtte opp til minnemarkeringen for München-tragedien i februar i hettegenser. Det skal imidlertid ikke ha vært noen som turte å si fra til portugiseren, akkurat som da ingen turte å si noe da Mourinho angivelig skal ha krevd at sønnen skulle få være med på benken i forbindelse med oppgjøret mot Swansea i april.

Daily Mail hevder at årsaken til sparkingen var en kombinasjon av svake resultater, en kjedelig spillestil og et destruktivt miljø innad i klubben. Mourinhos konfronterende lederstil skal ha vært utløsende faktorer.

Det dårlige miljøet skal, ifølge avisen, ha handlet om forholdet mellom manageren og spillerne, i tillegg til Mourinhos forhold til de ansatte på Carrington.

Ingen tårer for Mourinho

Flere, blant andre United-kjenner og VGTV-programleder Jon Martin Henriksen har ment at Manchester United burde ansette en sportsdirektør. Det skal Mourinho ha vært en stor motstander av, ifølge ESPN.

Det var også misnøye i styrerommet hos United på grunn av hans kontinuerlige stikk til ledelsen om mangelen på spillerkjøp.

Til tross for alle disse negative historien, skal spillerne likevel ha reagert med sjokk på nyheten om at Mourinho hadde fått sparken, en nyhet de skal ha fått ved å se pressemeldingen fra klubben.

Woodward tok, ifølge The Times, selv et møte med spillerne klokken 11.30, mens resten av de ansatte fikk en e-post hvor de ble informert om avgjørelsen.

Ingen spillere skal ha blitt spesielt lei seg, og The Times nevner at det kanskje bare var Nemanja Matic, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku og Ashley Young som fortsatt støttet Mourinho. Slik reagerte for øvrig Paul Pogba på sparkingen:

Portugiseren skal heller ikke ha sagt adjø til spillerne, eller holdt en avskjedstale, og det skal bare ha vært noen få av spillerne som stakk oppom kontoret hans for å si farvel på eget initiativ.

Flere britiske medier melder også at Mourinho foretrakk å kommunisere med det medisinske apparatet på e-post, og at flere av de ansatte ikke kommuniserte direkte med ham på halvannet år.