United-helt med oppsiktsvekkende Solskjær-påstand

MANCHESTER (VG) Tidligere Manchester United-bauta Arthur Albiston (61) plasserer Ole Gunnar Solskjær (45) på hylle med klubbens aller største legender.

– Vi har hatt noen store spillere i klubben som George Best, Denis Law og Bobby Charlton. Ole er helt der oppe med dem, forteller Arthur Albiston til VG.

Den 61 år gamle skotten spilte selv 485 kamper på backen for Manchester United fra 1974 til 1988 – bare en håndfull spillere har flere i klubbens innholdsrike historie. I samtale med VG setter Albiston nå 45 år gamle Solskjær helt på toppen av listen over Manchester United-storheter.

– Jeg tror faktisk ikke Ole forstår selv engang hvor stor helt han er i denne delen av landet. Han har ikke spilt like mange kamper som Charlton, Law og Best, men han har hatt en enorm innflytelse på klubben med sin væremåte, målene han har scoret og titlene han har vunnet her, sier Albiston.

– Utrolig høyt ansett

Skotten, som på 1990-tallet var en kort periode innom Molde på tampen av karrieren, har fulgt Solskjær både som spiller og trener.

Etter å ha bodd 45 år i Manchester er Albistons inntrykk av nordmannen utelukkende positivt.

– Ole har spilt en veldig viktig rolle i Uniteds suksessfulle historie. Han er utrolig høyt ansett her.

– Men du tror ikke han forstår selv hvor høyt folk verdsetter ham?

– Nei. Jeg tror ikke det, for han er så ydmyk som person. Fansen elsker ham. Han er helt der oppe med de største spillerne i klubbens historie. Forhåpentligvis kan personligheten hans nå frem til en del av spillerne som er i garderoben nå, sier Albiston og sikter til stjerner som Paul Pogba, Alexis Sánchez og Romelu Lukaku.

En del ble overrasket

Albiston trodde derimot ikke at Solskjær kom til å få jobben som United-manager. Til det var herrene som ble knyttet til stillingen for meritterte, tenkte han tidligere i uken.

– Det har overrasket en del folk. Uten å være respektløs overfor Ole, så ble det nevnt en del større navn. Mauricio Pochettino er blant dem, og han har mer erfaring. Men det er en forståelig ansettelse. Det får publikum begeistret uten at en eneste ball er sparket.

– Hva er hovedgrunnen til det?

– Ole skjønner klubben. Han forstår historien, hvordan laget bør fremstå og hva som er viktig for supporterne. United spilte forferdelig mot Liverpool så sent som forrige helg, men fansen her er allerede begeistret. Det skyldes Ole. Han kommer til å få en fantastisk mottagelse allerede mot Cardiff. Og hvis han kommer til Huddersfield-matchen på Old Trafford med en seier 2. juledag, blir det enda mektigere.

– Vil bli spekulasjoner

Under fredagens pressekonferanse bekreftet Solskjær at han ønsker å bli Manchester United-manager på permanent basis – selv om avtalen med Molde er at han skal tilbake til Norge i slutten av mai.

– Jeg drømmer om å være her lenger. Hvis ikke hadde jeg ikke vært rettferdig med meg selv. Jeg hadde et perfekt liv hjemme, men så fikk jeg denne muligheten, sier Solskjær.

Samtidig er Albistons oppfatning at nordmannen forstår hvilke mekanismer som vil råde i tiden som kommer.

– Ole er ikke dum. Han er en smart mann. Han vet at det kommer til å bli masse spekulasjoner og at store navn vil bli knyttet til jobben. Man vet likevel aldri: Hvis Ole gjør det bra og laget vinner kamper, kan han få jobben permanent. Han har allerede supporterne i ryggen. Nå trenger han resultatene, sier 61-åringen med 14 landskamper for Skottland.

Solskjærs hovedoppgave

En gunstig rekke motstandere de neste 14 dagene forsterker Solskjærs mulighet til å få en god start som United-manager. Cardiff etterfølges av oppgjør mot Huddersfield, Bournemouth og Newcastle.

Selv om januarvinduet nærmer seg med mulighet for å hente forsterkninger eksternt, forteller Solskjær at hans viktigste oppgave er å få spillerne som er i klubben til å maksimere potensialene sine.

– Som spiller i Manchester United uttrykker du deg uten redsel. Jeg har hatt den beste mannen som manager. Han fortalte alltid at vi skulle uttrykke oss og ikke være redde for å spille fotball, sier Solskjær med henvisning til Sir Alex Ferguson.

Nye retningslinjer

Mens José Mourinho ofte gikk til krig mot egne spillere i løpet av sine 2,5 år i klubben, både internt og gjennom mediene, vil Solskjær ha en annen tilnærming.

Det betyr derimot ikke at 45-åringen vil la spillerne gjøre som dem vil. Allerede første dag på jobb ga for eksempel Solskjær medlemmene av United-garderoben nye retningslinjer for bruk av sosiale medier, hvor det har vært vanlig at aktivitetsnivået til profiler som Pogba og Jesse Lingard har vært høyt.

– Vi har snakket om hvilke standarder vi skal ha av og på banen. Verden forandrer seg. Jeg er ikke veldig inni sosiale medier. Jeg er såpass gammel. Men det er naturlig for meg å snakke med disse spillerne om disse tingene. Det handler om sunn fornuft, sier Solskjær, som kjenner det sitrer i kroppen foran sin første match med ansvaret for en av verdens største klubber.

– Kampen mot Cardiff er den første store oppgaven. Jeg er spent. Jeg har mange ideer i hodet, sier kristiansunderen og smiler.

Avspark i Wales er klokken 18.30.