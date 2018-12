AKTUELLE: Antonio Conte (t.v.) og Mauricio Pochettino avbildet i forbindelse med en Premier League-kamp i 2017. De bør begge være aktuelle kandidater til Manchester United-jobben. Foto: Andrew Couldridge / X01095

Her er de heteste kandidatene til Manchester United-jobben

FOTBALL 2018-12-18T12:34:07Z

José Mourinho (55) ble Manchester Uniteds tredje manager som har fått sparken på litt over fem år etter at legenden Sir Alex Ferguson takket for seg med ligagull. Nå spekuleres det i hvem som skal ta over.

Publisert: 18.12.18 13:34 Oppdatert: 18.12.18 14:39

– Min favoritt til å ta over er Mauricio Pochettino, men om det skjer er umulig å vite. Det sitter nok langt inne for Tottenham å gi slipp på ham, sier redaktør i United-Supporteren, Lars Morten Olsen, til VG.

Den argentinske manageren har høstet enormt med ros etter at han ledet Southampton i halvannen sesong, før han tok over Tottenham i mai 2014. 46-åringen har vært koblet til Manchester United tidligere, men signerte i mai en ny femårskontrakt med London-klubben.

Det store spørsmålet nå er om Manchester United-ledelsen kommer til å gå for en midlertidig løsning frem til sommeren, for å sikre seg en best mulig kandidat, om de satser på en ledig manager, eller kjøper fri for eksempel Pochettino.

– Det trengs uansett en omstrukturering i klubben. Det må inn en sportsdirektør som kan sitte mellom manageren og styret, mener Olsen.

Her kan du se flere reaksjoner på sparkingen:

Klubbens daglige leder, Ed Woodward, har ikke hatt suksess med sine tre ansettelser etter at Ferguson ga seg våren 2013. Davod Moyes, Louis van Gaal og nå Mourinho har ikke klart å få stabilitet på Old Trafford.

– Jeg synes dette minner om Liverpool på 90-tallet. De byttet ut noen managere der også etter storhetstiden. Den neste ansettelsen nå blir viktig, mener Olsen.

Se Pogbas reaksjon på sparkingen:

Dette er for øyeblikket de heteste kandidatene til å ta over managerjobben på permanent basis, ifølge britiske medier:

Mauricio Pochettino

46 år gammel. Manager i Tottenham, kontrakt frem til sommeren 2023.

– Trolig den ideelle: Kjenner engelsk fotball godt, etter gode jobber over tid, i Southampton og Tottenham, og står for en fotball alle i Manchester United vil omfavne. Sterk, moderne leder, sier Knut Espen Svegaarden, journalist i VG.

Zinedine Zidane

46 år gammel. Var manager i Real Madrid, og avsluttet med Champions League-triumf i mai.

Svegaardens vurdering : – Noe uerfaren som leder, selv om han har resultatene med Real Madrid. Premier League er noe helt annet, men kan være en «dark horse» her. Vil garantert gi Paul Pogba en nøkkelrolle i laget.

Laurent Blanc

53 år gammel. Var manager i PSG frem til sommeren 2016.

Svegaardens vurdering : – Har spilt i Manchester United, og kjenner klubben. Har også trent/vært manager på øverste nivå, og de fleste boksene tikker i forholdet United/Blanc.

Antonio Conte

49 år gammel. Manager i Chelsea til og med forrige sesong.

Svegaardens vurdering : – Får resultater. Men er han for krevende, for lik Mourinho, i stilen? Jeg tror ikke dette er rett mann, i hvert fall ikke rett etter Mourinho.

Ryan Giggs

45 år gammel. Har tidligere vært midlertidig manager i Manchester United, er nå Wales-sjef.

Svegaardens vurdering : – Ingen kjenner United som Giggs. Men det vil nok være risikabelt for en så stor klubb å ansette en så uerfaren mann i den situasjonen United er i nå.

Massimiliano Allegri

51 år gammel. Er Juventus-manager, og har kontrakt frem til sommeren 2020.

Svegaardens vurdering : – Dette er en flink mann, en som får det beste ut av mange spillere. Kan fort være en ideell mann, det kommer selvsagt an på om han vil ofre Italia for England, språkmessig osv.

Joachim Löw

58 år gammel. Har trent Tyskland siden 2006, og har kontrakt frem til 2022.

Svegaardens vurdering : – En outsider som ikke skal undervurderes. Har gjort en fantastisk jobb med det tyske landslaget, men det har gått tyngre den siste tiden – nettopp derfor kan det være mulig å få han til Manchester United. Spiller en type fotball supporterne vil elske.

Michael Carrick

37 år gammel. Har vært assistent for Mourinho etter at han la opp som spiller i mai.

Svegaardens vurdering: – «Junior». Klok mann, som spilte som han er: På en smart måte. Hvis det er han som blir hovedmannen fra nå av og ut sesongen, har han tid på seg til å vise sitt kandidatur. Men jeg blir overrasket hvis han blir fast ansatt som manager, på grunn av manglende erfaring på dette nivået.