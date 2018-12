PREMIER LEAGUE: Joshua King (i midten) feirer Bournemouth-scoring med Ryan Fraser (t.h.) og Callum Wilson (t.v.) i kampen mot Huddersfield nylig. Foto: Adam Davy / TT NYHETSBYRÅN

Mener fotballspillerne kommer for lavt på VG-listen

VGs topp 100-liste engasjerer. Aalesund-trener Lars Bohinen og TV-profilen Morten Langli er blant dem som mener at fotballspillerne ikke får godt nok betalt.

VG har den beste mannlige fotballspilleren på 24. plass. Det er Rune A. Jarstein, som er fast burvokter for bundesligaklubben Hertha Berlin. Nest best av mannlige fotballbein er Joshua King. Bournemouth-stjernen er nummer 45 på listen over Norges 100 største idrettsstjerner .

Det mener både Lars Bohinen og Morten Langli blir helt feil, noe de har gitt klart uttrykk for på Twitter.

«Fotball er ikke så viktig? Rankes ned? Bundesligas beste keeper nr 24 - god Premier Leauge-spiss nr 45», skrev Langli - og Bohinen fulgte opp med dette:

«Å spille fast i PL eller Bundesliga er en større prestasjon enn f.eks. vinne OL gull i hopp. Prestasjon må alltid ses i sammenheng med størrelse på sportsgren».

Til VG utdyper Lars Bohinen:

– Jo flere som driver med en idrett, jo vanskeligere er det å nå toppen. Jo færre, jo lettere. Lett er relativt her, selvfølgelig, men det er millioner flere som spiller tennis enn for eksempel folk som hopper i en skibakke. Ergo vanskeligere, og en større prestasjon, å bli topp 100 i tennis, enn nr. 1 i OL kort bakke i hopp.

Morten Langli svarer slik på VGs spørsmål om det er større å spille spiss i Bournemouth enn for eksempel å ta OL-gull i kvinnelangrenn:

– Dette er jo øyet som ser. Ingen fasit på det. Men jeg synes det er helt høl i hodet at man kan ranke 45 idrettsutøvere i Norge foran landslagets beste spiller, en god spiller i verdens beste fotball-liga. Dit gutter/menn fra hele verden kjemper for å komme. Nåløyet er ekstremt trangt. Det blir å devaluere fotball som verdens største idrett å ha King som nr 46. Og det tror jeg faktisk det er bred enighet om i det norske folk.

Debatten kom i gang etter at VGs sportssjef Øyvind Brenne hadde lagt ut et tweet om at VG igjen har kåret det vi mener er Norges 100 største sportsstjerner. Brenne mener at Bohinen driver «ballwatching» når han argumenter:

– Engasjementet er herlig, og ingen fasit finnes. Jeg har egentlig savnet fotballforkjemperne i debatten tidligere år, for det er ingen tvil om at fotballinteressen er enorm og nåløyet supertrangt. Men absolutte verdensenere i åpenbart mindre grener må likevel vurderes høyere enn spillere som leverer normalsesonger uten tunge titler på sitt gode nivå.

– Bohinen hadde et flott overblikk da han selv gjorde det bra i Premier League, men her blir han ballwatching. Minst 220 spillere er faste på laget hver Premier League-sesong. Legg til La Liga, Bundesliga og Serie A, så har vi i alle fall 500 spillere - og i realiteten mange flere - som Bohinen rangerer over olympiske mestere på snø i år. Og de får sjansen bare hvert fjerde år, annethvert om vi tar med VM, og da er det for meg vesentlig bedre å vinne gull i hopp enn å få mye spilletid for Huddersfield.

Når det konkret kommer til de norske spillernes plasseringer på VG-listen, sier Øyvind Brenne:

– Jeg mener de beste norske er greit plassert i 2018, men mer åpen for diskusjon om enda flere fotballspillere burde vært med på bekostning av utøvere i mer marginale idretter.

– Og skulle vi få norske herrespillere som faktisk presterer på fotballens ypperste øverste nivå, som i sluttspillet i Champions League eller i mesterskap, vil de garantert være med helt i toppen det året, fastslår VGs sportssjef.

