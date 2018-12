BYGGER VIDERE: Per-Mathias Høgmo (til høyre) og Bjørn Johansen, i Fredrikstad. Foto: FFK

Høgmo overlater FFK til «Bummen» - blir sportslig leder

FOTBALL 2018-12-17T14:27:28Z

Per-Mathias Høgmo (59) overlater til «eleven» Bjørn Johansen (49) å ta Fredrikstad FK opp i Obos-ligaen igjen. Selv blir han FFKs sportslige leder - på deltid.

Publisert: 17.12.18 15:27 Oppdatert: 17.12.18 16:43

– Jeg skal ha 50 prosents stilling som sportslig leder i Fredrikstad, og 50 prosent som forsker - på universitetet i Tromsø og Oslo, sier Per-Mathias Høgmo til VG. Han skal forske på det han har gjort tidligere - ledelse og prestasjons-kultur.

Alt henger sammen her: Høgmo vil bruke kompetansen han får fra de to jobbene om hverandre.

Norges tidligere landslagssjef (2013–17) sier at endringen er helt udramatisk, og at det hele tiden - siden Bjørn Johansen ble hentet til klubben - har vært meningen at «Bummen» skulle overta.

– Jeg skal jobbe mer strategisk, utvikle klubben videre på de fleste områder, sørge for at alle ledd i klubben blir ivaretatt på en god måte. Fredrikstad trenger kompetanse, ikke bare følelser, sier Høgmo - som vet at en toppklubb ligger latent i byen. 4300 tilskuere i snitt i 2018, på nivå tre i norsk fotball, sier sitt.

– Men det må jobbes grundig. Dessverre kom vi oss ikke opp i 2018, vi var ikke gode nok. Derfor må vi sørge for at det skjer i 2019, sier Per-Mathias Høgmo.

Fredrikstad ble nummer to i sin avdeling, og ble slått ut i play-off til Obos-ligaen.

Nå er det altså den tidligere Tromsø-, Viking- og Helsingborg-spilleren Bjørn Johansen som skal ha hovedansvaret for det sportslige rundt laget, men selvsagt i samspill med Høgmo.

Bjørn Johansen hadde hovedansvaret i Finnsnes i sju år, før han kom med i teamet til Høgmo i Fredrikstad i 2018.

Slik så det ut da Høgmo ble presentert som FFK-trener:

– Bjørn har god ballast nå. Han vil være en god mann for FFK, mener Per-Mathias Høgmo.

– Jeg er klar. Jeg gleder meg til å ta fatt på det som må være en av de mest spennende oppdrag i norsk fotball. Ved å fortsette det arbeidet som ble startet under Per Mathias ledelse mener jeg vi er på rett vei. Dette betyr at jobben vi gjør i hverdagen videreføres. Vi var i sesongen 2018 ikke dyktige nok i det offensive spillet. Vi scoret rett og slett for få mål, sier Bjørn Johansen - for mange mest kjent som «Bummen».

God stemning i studio under fotball-VM i sommer: