Disse gir deg fotball-VM på NRK og TV2

NRK og TV2 har tatt ut sine VM-tropper. - VM-stemningen er som en rus, sier NRKs Carina Olset.

Hun blir nok en gang statskanalens ansikt utad i studiosendingene fra Kontraskjæret i Oslo.

– Jeg gleder meg til å være i VM-boblen en hel måned. I disse ukene er alle interesserte i fotball, fortsetter NRK-profilen like smilende.

Også TV2 har en kvinnelig studioprofil i dyktige Julie Strømsvåg. Disse to kvinnene får avlastning fra Andreas Hagen (NRK) og Jan-Henrik Børslid (TV2).

– Dette er rettigheter som henger høyt. Det at NRK og TV2 samarbeider om dette, er det som gjør at vi kan sikre oss et slikt mesterskap, sier Carina Olset.

TV2s kommentator Øyvind Alsaker innrømmer at han både gleder og gruer seg til et nytt fotball-VM.

– For oss som drar rundt i et VM-land handler det om fly, hotellkaos, trafikkrot og alt det andre som folk ikke ser. Men selve fotballen veier opp dette - og vel så det, sier Alsaker.

– Vi kalte Brasil i 2014 for tidenes VM. Det var en fantastisk ramme. Det blir spennende å se hva Russland kan få til.

– Og fotballfaglig?

– Det er ofte i VM du ser nye trender. Hvem er det som kommer med noe annerledes? Hvem lykkes med noe som verden aldri tidligere har sett? Og så gleder jeg meg selvfølgelig til å se hvordan det går med våre nordiske venner, ikke minst med Åge Hareide.

– Hvem vinner?

– Det er et fantastisk åpent VM. Det er veldig mange kandidater til gullvinner. Det er et godt utgangpspunkt for et bra mesterskap.

NRK viser 28 kamper på NRK1, to kamper på NRK2 og to kamper på NRK3. Samtlige 32 NRK-kamper strømmes på spilleren.

TV 2 sender 28 kamper på hovedkanalen TV 2 og fire kamper på TV 2 Sportskanalen. Samtlige 32 kamper vises på TV 2 Sumo.

Programledere på Kontraskjæret:

NRK: Carina Olset og Andreas Hagen.

TV2: Julie Strømsvåg og Jan-Henrik Børslid.

Kommentatorer:

NRK: Christian Nilssen/Lise Klaveness og Andreas Stabrun Smith/Egil Olsen.

TV2: Øyvind Alsaker/Petter Myhre og Kasper Wikestad/Brede Hangeland, samt Marius Skjelbæk/Jesper Mathisen.

NRK Radio: Olav Traaen og Thomas Lerdahl.

Ellers:

Aleksander Schau blir fast studiogjest i NRKs sendinger.

Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Brede Hangeland, Jesper Mathisen og Simen Stamsø-Møller er TV2s eksperter i studiosendingene fra Kontraskjæret.



