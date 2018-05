Tidligere toppdommer mener Bayern München ble snytt for to straffer

Publisert: 01.05.18 23:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-01T21:29:25Z

(Real Madrid - Bayern München 2–2, 4–3 sammenlagt) Ble Bayern München snytt for straffe? Det mener i hvert fall ekspertene.

Hadde Bayern München scoret ett til på Santiago Bernabéu - uten at Real Madrid hadde scoret flere - hadde tyskerne kunnet juble for sin første Champions League -finale siden 2013.

Slik gikk det ikke, Real Madrid er klar for finale nummer tre i rekken, men kanskje burde Bayern ha fått sjansen til å gjøre flere mål.

Det mener i hvert fall den tidligere spanske toppdommeren Eduardo Iturralde González.

Ifølge ham, gjengitt av spanske AS , burde den tyrkiske pipeblåseren Cuneyt Cakir pekt på krittmerket to ganger til fordel for tyskerne:

Rett før pause, på stillingen 1–1, da et innlegg fra Joshua Kimmich traff hånda til Marcelo (se video i toppen).

Og snaue syv minutter ut i omgang nummer to, på stillingen 2–1, da Robert Lewandowski gikk i bakken i duell mot Sergio Ramos.

Iturralde får støtte av ekspertene i Viasat-studio, der både Rune Bratseth og Petter Veland var enige om at det burde ha blitt blåst hands på Marcelo og at det så ut som om forseelsen skjedde innenfor sekstenmeteren. Dermed skulle det ha vært straffe, ifølge de to.

Den andre var ikke like selvskreven, men Bratseth er klar på at «ute på banen blir det frispark, garantert».

– Lewandowski er først på ball, Ramos går hardt inn for å vinne ballen, men springer ham ned, sier han.

– Det kan absolutt blåses på, legger Veland til, men mener at det har litt med hvilken list dommeren har lagt seg på.

Begge ganger valgte den tyrkiske dommeren å la fløyta ligge. Og da han brukte den for siste gang, sto det 2–2 i målprotokollen og 4–3 til Real Madrid sammenlagt.

Den spanske giganten er klar for sin tredje strake Champions League-finale.

– Hva er det med Real Madrid? fikk Toni Kroos spørsmål om.

– Det er tillit og tro på seg selv. Vi vet vi har kvalitetene til å score hvert sekund i løpet av en kamp, og det viste vi over disse to kampene. Bayern hadde flere sjanser enn oss, men vi scorer på de vi får. Når Champions League-hymnen spilles, vet vi at det er en stor kamp som venter oss, sier han til Viasat.