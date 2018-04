Hat trick-Pedersen sikret Godset-seier: - Han er sterk på alle måter

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 3 - 0) I løpet av et gyllent kvarter scoret Marcus Pedersen (27) sitt femte, sjette og syvende mål for sesongen - og sørget for Godsets første hjemmeseier i 2018.

– Akkurat i dag har jeg veldig gode lagkamerater som produserer veldig mye for meg. Dette er først og fremst en lagprestasjon, sier tremålsscoreren til VG etter kampen - i usedvanlig ydmyk stil.

Om hvorfor han har kommet så godt i gang denne sesongen, trekker han ikke akkurat frem noen mirakelkur:

– Jeg har kanskje vært mer på trening i år enn tidligere, altså at jeg har vært mindre skadet. Nå skal jeg bare fortsette i samme spor, melder han.

Fantastiske femten

For 27-åringen var virkelig uhåndterlig i andre omgang - et kvarter var nok til å sikre hjemmeseieren for de blå:

62 minutter: Tokmac Nguens innlegg blir svakt klarert av Rossbach og Pedersen nikker inn ballen på kloss hold.

Tokmac Nguens innlegg blir svakt klarert av Rossbach og Pedersen nikker inn ballen på kloss hold. 72 minutter : Nguen holder lekestue til venstre og finner Pedersen foran mål, som stormer frem og bredsider ballen i mål.

: Nguen holder lekestue til venstre og finner Pedersen foran mål, som stormer frem og bredsider ballen i mål. 76 minutter : Bugge Pettersen bryter en kontringsmulighet, finner Tokstad til høyre og han slår inn til - du gjettet det kanskje - Marcus Pedersen. Helt umarkert kunne han kontant bredside inn sitt tredje for dagen fra sekstenmeterstreken.

: Bugge Pettersen bryter en kontringsmulighet, finner Tokstad til høyre og han slår inn til - du gjettet det kanskje - Marcus Pedersen. Helt umarkert kunne han kontant bredside inn sitt tredje for dagen fra sekstenmeterstreken. Resten av kampen : Godsetunionen lovpriser sin spisshelt med sangen «DU er Pedersen, DU er Marcus Pedersen!»

Men når spørsmålene om fremtiden kommer, er hat trick-helten ikke med på dansen.

Om landslaget : - Det er ikke noe jeg går rundt og tenker på, det får jeg ta som en bonus.

Om et nytt utenlandsopphold , som han tidligere meldte til VG at han ønsket : - Det er noe jeg tar etter hvert hvis jeg har prestert godt nok.

Ville ikke byttet

Strømsgodset slo tilbake fra et stygt 3–1-tap i Tromsø sist onsdag og det var en smørblid Tor Ole Skullerud som møtte pressen etter sesongens første hjemmeseier.

– Han er i form, han er i humør og han er sterk på alle måter akkurat nå, sier Skullerud til VG om Pedersens innsats, før han gjentar det samme poenget som sist han scoret to mål:

– Han er den spissen vi trenger, han passer perfekt for oss og jeg ville ikke byttet ham med noen .

Odd hadde ikke noe å svare med i andre omgang og Dag Eilev Fagermo måtte konstatere at nok en bortekamp endte uten poeng.

– Spillemessig er vi bra, men det er kraft og fart i Pedersen og Tokmac som ikke Odd har. De blir utslagsgivende i dag og vi er ikke nærheten av det trykket de har, meldte Dag Eilev Fagermo til Eurosport.

Han var ikke særlig snakkesalig etter kampen og benyttet første sjanse til å entre spillerbussen.

