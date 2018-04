Giroud senket drømmemotstanderen og sendte Chelsea til FA-Cupfinale

Publisert: 22.04.18 17:52

(Chelsea – Southampton 2-0) Olivier Giroud (31) satte inn sin femte scoring på fire kamper mot Southampton, og la grunnlaget for at Chelsea er klare for FA-Cupfinale mot Manchester United og José Mourinho.

Med en krigerscoring kun noen sekunder ut i 2. omgang la Olivier Giroud grunnlaget for at Chelsea slo Southampton og er klare for FA-cupfinale. Det var Girouds femte scoring på sine fire siste kamper mot Southampton, senest for 13 dager siden senket han klubben med to scoringer. Fra før har han også fem mål på sine siste fire kamper mot søndagens motstander.

Chelsea fortsatte presset, og ti minutter før slutt headet Giroud-erstatter, Alvaro Morata, inn 2–0 på et innlegg fra landsmann Cesar Azpilicueta, og finaleplassen var sikret.

Møter Mourinho i finalen

I finalen venter et nytt møte med Manchester United, og blåtrøyenes gamle manager, José Mourinho.

Forholdet mellom Chelsea-manager Antonio Conte og Mourinho tidvis vært svært kjølig siden Chelsea slo Mourinho og de røde djevlene 4–0 i høsten 2016, i Mourinhos første møte med Chelsea etter sparkingen.

Gjennom denne sesongen har det også vært en ordkrig mellom de to i media, etter at Mourinho dro frem at Conte i sin tid ble utestengt for kampfiksing , mens Chelsea-manageren kalte Mourinho for senil .

I oppgjørene mellom Chelsea og Manchester United med Conte og Mourinho som managere har det endt med tre seiere til Chelsea og to til Manchester United.

Trives i FA-Cupen

Kampens første målscorer, Olivier Giroud, har virkelig kommet i gang i Chelsea etter overgangen fra Arsenal i vinter.

Nå er han er klar for sin fjerde FA-cupfinale. I mai i fjor hadde han målgivende pasning på den avgjørende scoringen for Arsenal mot Chelsea. Med seier mot Manchester i mai kan han ta sin fjerde FA-cuptittel, men denne gang for Chelsea.