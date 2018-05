SLÅTT UT: Fredrik Gulbrandsen, her i duell med Marseille-back Jordan Amavi, fikk drømmen om Europa League-finale knust på grunn av en dommerfeil. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Gulbrandsen raser etter Europa-exit: – Katastrofe

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.05.18 13:20

Det var ingen blid Fredrik Gulbrandsen (25) som våknet fredag morgen.

– Jeg kan vel ikke si at det går bra, nei. Det er tungt, sier han til VG på telefon fra treningsanlegget i Salzburg.

Kvelden i forveien røk den norske spissen og hans RB Salzburg ut av Europa League på mest mulig dramatisk vis . Etter at de hadde hentet opp Marseilles 2-0-ledelse fra den første kampen , scoret det franske laget vinnermålet i ekstraomganger etter en corner som aldri burde funnet sted.

– Forbannet

Ved kampslutt spurtet Salzburg-spillerne og trener Marco Rose til dommer Sergei Karasev for å gi ham huden full, og til tross for at det har gått en natt siden dramaet, har ikke sinnet lagt seg helt ennå.

– Det er klart jeg er forbannet. Det skal ikke være veldig vanskelig å se at han skyter i en egen spiller, og at det burde vært femmeter. Det er fryktelig, fryktelig surt, sier Gulbrandsen, som beskriver stemningen på treningsfeltet som «trykket».

Og sender en skyllebøtte i retning dommerne i de to semifinalekampene, Karasev (returkampen) og William Collum (den første kampen):

– I en semifinale i Europa League, som er så stort, så er det rett og slett katastrofe. Det kan ikke være sånn. Det er jo det som gjør at vi ryker – dommerfeil! Vi er klart best og kjører over dem i den andre kampen. Det er kjedelig at dommeren ødelegger drømmen vår.

Ifølge Salzburg-trener Marco Rose innrømte dommer Karasev etter torsdagens kamp at han hadde dømt feil i forkant av Marseilles vinnermål.

– Jeg ble fortalt at de russiske dommerne er preget fordi de vet at de ikke tok riktig avgjørelse. De har erkjent sin feil, og det rører meg. Når noen innrømmer en feil, er jeg villig til å unnskylde dem, sier Rose ifølge franske RMC .

Stolpetreff: – Slet med å score

Det er ikke bare dommerfeilene som gir Gulbrandsen en vond følelse etter Europa-nedturen. Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren hadde, i den første kampen i Marseille, muligheten til å score på en vakker volley som traff stolpen.

– Jeg slet med å få sove etter den kampen. Det var uflaks, og det er ekstra surt når det kunne vært et ekstremt viktig mål, sukker 25-åringen.

I likhet med flere lagkamerater reagerer han også på måten laget ble tatt imot på av Marseille-fansen før det første oppgjøret.

– Det var litt spesielt. Vi kjørte buss til arenaen, og det var mye fingre og styr. Det var mer enn jeg har sett før, skikkelig hat, rett og slett.

Heldigvis for ham er det ikke lenge til neste gang han kan vinne trofeer. Allerede til helgen har Salzburg muligheten til å sikre seriegullet i østerriksk Bundesliga, før de spiller cupfinale mot Sturm Graz påfølgende onsdag.

Klubbens andre nordmann, Valon Berisha, har ikke besvart VGs henvendelser etter semifinalene i Europa League.