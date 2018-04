Suverene Manchester City nærmet seg målrekorden mot West Ham

Publisert: 29.04.18 17:09

(West Ham - Manchester City 1–4) Manchester City har ryddet plass i rekordbøkene i serieinnspurten. Anført av Raheem Sterlings tre målgivende pasninger, stoppet de ett fattig mål unna scoringsrekorden i Premier League.

For Pep Guardiolas mannskap måtte score fem mål for å tangere Chelseas rekord på 103 mål fra 2009/10-sesongen.

I tillegg kan City slå tre andre PL-rekorder på de siste tre kampene.

* Poengrekorden (95 poeng), satt av Chelsea tilbake i 2004/05. City har nå 93 poeng.

* Flest seire (30), satt av Chelsea i 2016/17. City har nå 30 seire.

* Størst seiersmargin (18 poeng), satt av Manchester United i 1999/00. City leder serien med 18 poeng før Manchester United - Arsenal senere søndag.

Og City kom best i gang i London, med god hjelp fra en tidligere Manchester United-spiller.

Patrice Evra spilte sin hjemmedebut for West Ham og kom i fokus etter kun 13 minutter. Et skudd fra Leroy Sané skiftet retning via hodet til franskmannen og Adrián ble fullstendig utspilt i West Ham-buret.

2–0 kom drøye kvarteret senere. Raheem Sterling ble først spilt igjennom alene med Adrian, men briten bommet. Likevel beholdt de lyseblå ballen og Kevin De Bruyne fikk lagt inn fra dødlinjen. I feltet var Declan Rice og Pablo Zabaleta uheldig og sistnevnte satte ballen i eget mål.

Men West Ham lot seg ikke overkjøre selv om de lå to mål bak. Tre minutter før pause slo de tilbake da Aaron William Cresswell skrudde et frispark over muren og i mål bak Ederson. Målvakten burde muligens ha stoppet skuddet, men såpeboblemaskinene kunne uansett skrus på i London.

Men etter hvilen svarte City på nytt. Sterling fikk kontroll på ballen i feltet og ventet og ventet og ventet ... Og i akkurat rett tidspunkt fant Gabriel Jesus som kom stormende inn i boksen. Der bredsidet han inn 3–1 til de lyseblå.

Og hvis 3–1 så enkelt ut, så ikke 4–1 særlig mye vanskeligere ut. Fernandinho vant ballen fra Manuel Lanzini på midtbanen og satte fart mot boksen. Ute til høyre spilte han opp Sterling, som igjen fant brassen på krittmerket og satte ballen i mål. Da var de lyseblå kun én scoring unna å tangere rekorden.

Etter 77 minutter fikk City en enestående mulighet til å få sitt femte mål for kvelden, men forsøket fra Jesus ble ryddet unna på streken av Zabaleta.

Manchester City avslutter sesongen mot Huddersfield (h), Brighton (h) og Southampton (b).

