Solskjær forklarer vill feiring: – Finnes ingenting bedre

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) pleier som regel å beholde beherskelsen på trenerbenken, men han feiret villere enn vanlig da Andreas Pereira (23) scoret et drømmemål mot Southampton.

Scoringen, som var spillerens første i Premier League , fikk Solskjær til å hoppe opp av setet sitt og omfavne assistentene sine. Deretter løp han ut ned til sidelinjen og ropte på Pereira og gestikulerte vilt og ekstatisk.

Etter å ha utlignet med et vakkert skudd i krysset, leverte Pereira en målgivende pasning til Romelu Lukaku. Da han ble byttet ut åtte minutter før slutt, fikk han en bamseklem av Solskjær, som klappet ham kjærlig på hodet.

– Du så ut til å feire målet hans mer enn vanlig. Var det et ekstra spesielt mål for deg?

– Selvfølgelig. Når unge spillere som er i starten av karrieren sin, får kritikk, finnes det ingenting bedre enn å se dem gripe sjansen når de får den, sier Solskjær til VG.

Her kan du se Pereiras drømmescoring:

Ble slaktet

Kontrasten var sterk mellom Pereiras forestilling mot Southampton lørdag kveld, og den han leverte i 2–2-kampen mot Burnley i slutten av januar. Den gangen overrasket Solskjær ved å gi 23-åringen sjansen fra start, men han leverte en svak forestilling, var involvert i et av baklengsmålene og ble byttet ut etter en times tid.

Pereira ble slaktet i pressen og fikk 2 av 10 på børsen til Manchester Evening News, som skrev at han var «for lettvektig for Premier League».

– Det var en bisarr avgjørelse å spille med Andreas Pereira fra start, og så endte han opp med å være skyldig i et mål, sa den tidligere Manchester United -spilleren Paul Ince etter kampen.

Solskjær hevdet at han ikke angret på uttaket, men Pereira ble utelatt fra kamptroppen i de tre påfølgende kampene. Det var først etter skadekrisen mot Liverpool at muligheten skulle åpne seg for den Belgia-fødte brasilianeren.

Etter en solid og energisk forestilling mot erkerivalen fikk Pereira fornyet tillit i lørdagens kamp mot Southampton – og leverte en strålende kamp. «Ugjenkjennelig fra spilleren som nylig slet mot Reading og Burnley», skriver Independent.

– Jeg er så fornøyd med ham, så glad på hans vegne. Han har kommet opp gjennom akademiet. Vi vet hva han er i stand til. Han har masse energi og driv, sier Solskjær til VG om Pereira.

FØRSTE SERIEMÅL: Andreas Pereira feirer sitt første mål i Premier League for Manchester United. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Mot Southampton var 23-åringen den mest offensive av de tre sentrale midtbanespillerne, mens Paul Pogba fikk en noe mer tilbaketrukken rolle.

– Vi har kanskje funnet en bedre posisjon til ham enn som 6-er, der han spilte før. Han er kanskje mer enn 8-er eller 10-er. Han er god offensivt, har høy energi, kvalitet både i pasningene, innleggene og skuddene sine. Jeg er så henrykt for ham. Et mål og en assist, det er en fin dag han kommer til å huske, fortsetter Solskjær.

Pereira: – Solskjær har stor tillit til meg

Andreas Pereira var naturlig nok strålende fornøyd med kampen og kaller det «helt klart min beste dag i en United-drakt». Han forteller at han trente på langskudd fra nøyaktig samme posisjon dagen før kampen og satte fire baller i krysset.

– Derfor hadde jeg en god følelse, så jeg bare prøvde meg. Forhåpentligvis kommer det mange flere, sier Pereira om drømmetreffet, som ble tatt imot slik av Bernt Hulsker i VGTV-studio:

– Solskjær viser at han har stor tillit til meg. Jeg er veldig glad for det og vil vise hvor takknemlig jeg er ved å gi alt jeg har på banen, sier han.

Etter å ha vært en del av Uniteds akademi siden han var 15 år, tilbragte Pereira to år på utlån i spansk fotball, i Granada og deretter Valencia. Nå kan han være i ferd med å få sitt virkelige gjennombrudd i Manchester United.