BORTE: Spissparet Patrick Mortensen (t.v) og Rashad Muhammed har begge spilt sin siste kamp for Sarpsborg 08. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sarpsborg har solgt hele angrepsrekka: - Ulempen med suksess

FOTBALL 2019-01-16T08:37:31Z

Sarpsborg 08s Europa League-eventyr har kostet. Nå har flere profiler forsvunnet ut på kort tid. Sportssjef Thomas Berntsen (48) jobber iherdig med å sikre konkurransedyktighet også neste år.

Publisert: 16.01.19 09:37

Patrick Mortensen (til Danmark), Rashad Muhammed og Tobias Heintz (begge Tyrkia) har alle forlatt Sarpsborg 08 i vinterens overgangsvindu. Låneavtalen med Joonas Tamm er også utløpt.

Etter å ha vært nær avansement til utslagsrundene i Europa League, har spillerne blitt svært attraktive. Både ugunstig og gunstig for en sportssjef i Østfold.

– Dette har vi pratet om siden september i Sarpsborg. Det er fantastisk med suksess, men som andre klubber sier til oss - man får en del utfordringer i fanget og. Selvfølgelig sett fra en supporters synspunkt så kunne man hatt det samme laget, og bygd på det. Men man må huske på at grunnen til at vi er der vi er i dag er fordi vi har vært gode på å selge spillere, sier Thomas Berntsen til VG.

Det er travle dager for mannen som har ansvaret for å sette sammen apparatet som skal levere sportslige resultater for Sarpsborg også i 2019-sesongen. Tapet av Patrick Mortensen svir, men målet hans er at årets stall skal være bedre enn i fjor.

På 14 kamper i Europa League scoret Mortensen syv mål, mens han noterte seg for 12 fulltreffere i Eliteserien både i 2017 og 2018. 29-åringen endte med 47 mål og 11 målgivende pasninger på sine 121 kamper i Sarpsborg. Hos supporterne ble han ekstremt verdsatt, både som type og spiller.

Rashad Muhammed viste at han hadde et høyt nivå med sin fart og gjennombruddshissighet, og tidvis briljante ferdighetsøyeblikk fra Tobias Heinz gjorde ham attraktiv utenfor landegrensene.

– Patrick var vi ikke interessert i å selge. Men vi hørte på ønskene hans, og har forståelse for argumentene hans når han vil flytte hjem til Danmark. Det er en av våre styrker i Sarpsborg. Vi finner løsninger som passer alle parter.

God timing for salg

– Jeg var vel så breial og sa at vi er de beste i landet på å selge spillere. Jeg skal ikke være så bastant, men vi er nok blant de beste, det er en gunstig situasjon.

Salg har vært nøkkelen i Sarpsborg 08s tiårige historie som fikk sitt foreløpige høydepunkt med Europa League-spill i 2018. Om lag 50 millioner i overskudd der har blitt investert i lokalklubber i nærmiljøet, og gjort at de kan betale litt mer i lønn.

– Vi er blitt attraktive, og vi har økonomi. Men det bremser euforien noe at vi er restriktive. Vi flyr ikke rundt med at vi har lønnstak lengre. Men vi er fremdeles meget restriktive i forhold til konkurrentene.

De er som Berntsen selv sier; på vei inn i et annet marked. Mens Sarpsborg tidligere har hentet spillere fra Eliteserien og lavere divisjoner i Norge, samt afrikanere og skandinaviske spillere for små summer (se oversikt i faktaboks) og solgt dyrt - kan de nå hente spillere for mer penger.

UTVALGTE SPILLERSALG SARPSBORG 08 Anders Christiansen: Hentet fra Bryne - solgt til Union SG (Belgia) Tobias Heintz: Hentet fra Splint-Jeløy - solgt til Kasımpaşa S.K.

(Tyrkia) Rashad Muhammed: Hentet fra Florø - solgt til Erzurumspor (Tyrkia) Krepin Diatta Hentet fra akademi/Afrika - solgt til Club Brügge (Belgia) Jacob Glesnes: Hentet fra Åsana - solgt til Strømsgodset Kristoffer Tokstad: Hentet fra Strømmen - solgt til Strømsgodset Aaron Samuel: Hentet fra Vålerenga 2 - solgt til Guangzhou R&F F.C. (Kina) Anders Trondsen: Hentet fra Stabæk - solgt til Rosenborg Sigurd Rosted: Hentet fra Kjelsås - solgt til K.A.A. Gent (Belgia) Mohammed (Moi) Elyounoussi

Uten at det har fått klubben til å trykke gasspedalen helt i bånn. Andre klubbers økonomiske problemer etter sportslig suksess har vært til læring.

– Det er flere veier til rom. Vi kunne gått «all in» med all egenkapitalen vår for å forsøke å etablere oss enda nærmere toppen. Men utfordringen er at om vi hadde mislyktes med det, så hadde klubben vært ferdig. Det er en stor risiko.

Se øyeblikket da Amin Askar fikk drømme-motstand i Europa League:

Brukt penger på kjøp

Inn har klubben fått kantspiller/spissen Ismael Cheick Coulibaly (18), Jonathan Lindseth (22) fra Mjøndalen og den Costaricanske landslagsspilleren Wilmer Azofeifa (24) på midtbanen. I tillegg til midtstopper Nicolai Næss (25) fra Heerenveen.

Spesielt de to siste viser at de kan bruke litt mer penger enn tidligere.

– At vi skulle signere en midtstopper fra Heerenveen for to år siden hadde vært helt utenkelig.

Her hjemme har Sarpsborg, etter det VG erfarer, lenge hatt Branns Steffen Lie Skålevik høyt på ønskelisten .

– Vi skal ha inn flere spillere. Vi kommer til å ha en knallstall også i år. Så får vi se hva de utretter, vi kan ikke regne med at det går oppover hvert eneste år, sier Berntsen.

Sarpsborg 08s hemsko vil være kontinuiteten, slik Berntsen ser det. Å treffe blink hvert år med rette tidspunkter for salg tror han blir vanskelig - men om de blåhvite skal oppfylle ambisjonene om å være i toppen må de ta tøffe valg med riktig timing.

– Vi må leve med at vi må sette sammen en ny gruppe hvert år. Men hadde ikke kontinuitet i spillerstallen vært en utfordring for oss så hadde det trolig vært fordi vi hadde vært for dårlige. Kontinuitet blir nok en utfordring for klubben også de neste 5-, 10- og 20-årene, avslutter Berntsen.

PS: På ledersiden er Sarpsborg sterke på kontinuitet. Over tid har mange av de samme folkene jobbet for at Sarpsborg skulle reise seg. Trenerteamet ledet av Geir Bakke, som nå sa nei til RBK-jobb, tar fatt på den femte sesongen. Sportssjef Thomas Berntsen har vært der i over seks år. Mange ledere har hatt syv til ni år i sine verv, mens flere frivillige har vært der i femten år.