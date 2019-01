LÆREMESTER I DUBAI: Ole Gunnar Solskjær snakker med Manchester United-stjernene under mandagens trening i Dubai. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Solskjærs treningsleir kritiseres: – Et helt ukritisk bilde av Dubai

MANCHESTER (VG) Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty er sterkt kritisk til Manchester Uniteds fremstilling av Dubai under den pågående treningsleiren.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 09.01.19 00:54

Den midlertidige manageren Ole Gunnar Solskjær tok med seg laget til De forente arabiske emirater på lørdag og er godt i gang med en liten treningsleir i solfylte Dubai.

Oppholdet får kraftig profilering og mye positiv omtale på Manchester Uniteds plattformer: «Det er nydelig. Det er veldig, veldig godt å få varme igjen», sier assistenttrener Mike Phelan til klubbens TV-kanal, som er det eneste tilstedeværende mediet ettersom engelske medier og blant andre VG har fått beskjed om at det ikke vil være noen tilgang for pressen i Dubai.

Uniteds treningsleir, og profileringen som følger med, faller ikke i god jord hos generalsekretær John Peder Egenæs i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International Norge.

Han sier for øvrig at han «elsker Manchester United over alt på jord» og har vært supporter siden 1969.

– Jeg er kritisk til at United og andre klubber drar til steder som Dubai og gir dem enormt mye omtale og positiv PR, som vi vet er en bevisst politikk fra disse statene. De bruker denne typen besøk til å vise frem et image til omverdenen som er annerledes enn det de blir kritisert for, sier Egenæs til VG.

– Et tankekors

Kritikken mot Dubai og Emiratene handler blant annet om dokumenterte krigsforbrytelser under krigen i Jemen samt at homofili kan straffes med opptil ti års fengsel.

Manchester United har ikke besvart VGs henvendelser om Dubai-turen, men har tidligere gitt denne forklaringen til TV 2 :

«Klubbens avgjørelse om å reise til Dubai for en kort treningstur i varmt vær ble gjort utelukkende av hensyn til været og praktiske reise-vurderinger.»

Egenæs har fått med seg at United-stjernene er aktive i profileringen av Dubai på sosiale medier: Jesse Lingard har vist frem klipp fra shopping på Dubai Mall, Victor Lindelöf har delt et bilde av solnedgangen fra en båt, mens Ander Herrera har filmet at han slapper av på hotellet.

– Det er enorm uttelling for Dubai. En ting er at United drar dit, en annen er den fantastiske reklamen de driver. De viser bare dette glansbildet, men Dubai har en helt annen side. Det United driver med nå, er å vise et helt ukritisk bilde av Dubai som et fantastisk feriested midt på vinteren, sier Egenæs.

– Enten det er bevisst eller ubevisst, så går det ikke an for en så stor organisasjon å si at de ikke vet at det er store problemer knyttet til menneskerettigheter i Dubai. Da må man bare anta at de er villige til å være en del av en hvitvasking av en stat som burde bli utsatt for mye mer kritikk, sier han.

Han vil ikke oppfordre fotballklubber til boikott av reisemålet, men ønsker å se en mer kritisk fremstilling enn den som blir vist av Manchester United.

– De sier ikke et pip om at det sitter folk i fengsel i Dubai fordi de er homofile eller har brukt sosiale medier til å være litt kritiske til regimet. Nå bruker de sosiale medier til å være helt ukritiske. Det burde være et tankekors for en aktør som Manchester United.

Solbakken dropper Dubai

Solskjær er ikke den eneste norske treneren som reiser innom Dubai med laget sitt denne vinteren. Også FC København-manager Ståle Solbakken tar med seg sine menn til den omdiskuterte destinasjonen fra 23. januar til 4. februar.

Den danske hovedstadsklubben har imidlertid uttrykt at dette blir siste gang de reiser dit, etter å ha mottatt mye kritikk fra supportere.

«FC Københavns sportslige ledelse med manager Ståle Solbakken i spissen har på bakgrunn av dette valgt ikke å reise på treningsleir til Dubai de kommende årene», skriver FCK, som presiserer at årets treningsleir vil bli gjennomført fordi det er kontraktfestet.

– Vi tok det opp nå i kraft av at vi fikk litt hjelp til å belyse det. Det ble en diskusjon forrige gang vi gjorde det, da begynte vi å diskutere det, og når denne kontrakten går ut velger vi en annen destinasjon. Det er en stille markering, forklarer Solbakken til VG.

I fjor valgte Rosenborg å snu etter å ha fått kraftig kritikk for sine planer om å reise på treningsleir til Dubai.

– Vi undervurderte de politiske sidene ved den beslutningen vi tok, sa sportslig leder Stig Inge Bjørnebye den gangen.