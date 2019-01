Å VESTLAND, VESTLAND: Bergen er godt representert på kvinnelandslaget i fotball. Bak fra venstre: Lisa Fjeldstad Naalsund, Amalie Vevle Eikeland, Cecilie Redisch Kvamme, Nora Neset Gjøen. Foran fra venstre: Ingrid Ryland, Maren Mjelde, Kristine Minde, Vilde Bøe Risa. Foto: Jostein Magnussen

Bergensinvasjon på landslaget

FOTBALL 2019-01-22T13:22:13Z

LA MANGA (VG) Byen er Bergen og laget er ... Norge!

Publisert: 22.01.19 14:22

I Martin Sjögrens landslagstropp som er samlet på La Manga for årets to første kamper, er det hele åtte spillere fra Bergen.

Kontrasten er stor til en annen svenskes landslag, Lars Lagerbäcks. På herrelandslaget er det bare én bergenser som har hatt en sentral rolle de siste 15 årene. Erik Huseklepp spilte 36 landskamper og scoret syv mål fra 2008 til 2014.

– Det handler jo mye om Arna-Bjørnar. De fleste har en historie fra den klubben, sier Kristine Minde – omgitt av syv bergensjenter som har vært på landslagssamlingen her i Spania:

Lisa Fjeldstad Naalsund, Amalie Vevle Eikeland, Cecilie Redisch Kvamme, Nora Neset Gjøen, Ingrid Ryland, Maren Mjelde og Vilde Bøe Risa.

– I Bergensmiljøet er de gode på rekruttering. De har vært flinke til å hente spillere til klubben og utviklet disse. Man har gått gradene fra aldersbestemte landslag og opp til A-landslaget. Vi har bare ventet litt på at det skulle bli flere bergensere i landslagstroppen. Vi ser resultatet nå, sier Maren Mjelde.

– Jeg håper det blir enda bedre og at vi ser flere med satsingen til Sandviken. Det kan være med til å skape et topplag, sier Chelsea-proffen som selv er skadet og står over tirsdagens privatkamp mot Canada.

En forklaring på den bergenske invasjon på landslaget er naturlig nok alle forfallene til La Manga-samlingen.

– Jo, men det er viktig at flere kommer innom og får kjent litt på nivået. Mange av disse er unge spillere som er født i 1995. De har jo fremtiden foran seg – i motsetning til en del andre her, sier Maren Mjelde og ler.

Landslagssjef Martin Sjögren har ingen god forklaring på hvorfor så mange bergenserne preger årets første landslagstropp.

– De har jo vært gode på å produsere talenter. De gjør mye bra, og det er tydelig at det er en bra «vekstsone». Så har jo en del av spillerne flyttet videre til større klubber, konstaterer svensken.

PS! Norge møter Canada på La Manga tirsdag klokken 18.00.

Norge innledet VM-året 2019 med en 3–1-triumf over Skottland i den første kampen på denne La Manga-samlingen. Det er sterkt med tanke på at seks-syv spillere har meldt forfall.

I treningskamper er ikke selve resultatet alltid så avgjørende. Men på papiret viret Canada sterkest. De er på 5.plass på FIFA-rankingen - åtte plasser høyere enn Norge. De kom seg til VM-kvarfinale i 2015, og tok OL-bronse i 2016 - og vil by på tøff motstand i kveld.

