LØSNING: Haugesund har gitt Rosenborg et tilbud slik at Horneland kan ta over trenerjobben hos trønderne. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Haugesund-styreleder: - Vi har gitt Rosenborg et konkret tilbud

FOTBALL 2019-01-05T14:56:53Z

Haugesund ønsker å finne en løsning for at Eirik Horneland skal bli Rosenborg-trener, og har gitt Rosenborg et konkret tilbud.

Det bekrefter Haugesunds styreleder, Leiv Helge Kaldheim til VG lørdag. Også styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng bekrefter at det er kontakt mellom klubbene.

– Vi har strukket ut en hånd til Rosenborg og har bedt om en løsning, sier Kaldheim.

– Kan du utdype dette?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer, men vi har kommet på banen med et konkret løsningsforslag, svarer styrelederen.

Ivar Koteng har bekreftet til VG at RBK har tilbudt Haugesund 1,1 millioner for å frigi Horneland fra 21. januar, når Rosenborg begynner sin sesongoppkjøring.

– Er Haugesunds forslag langt unna deres tilbud på 1,1 millioner?

– Det vil jeg ikke ikke kommentere, svarer Koteng.

– Uansett begynner han (Horneland) oss 1. februar, det er ikke verre enn det, fortsetter RBK-sjefen.

Dette sa Koteng om Horneland etter at presentasjonen ble avlyst:

Det har de siste dagene vært full forvirring rundt Horneland, som har blitt enig med Rosenborg om å ta over som hovedtrener for trønderne.

Horneland skrev i september under en ny kontrakt med Haugesund, som skulle gjelde fra 1. januar, med en måneds oppsigelse, og mente han leverte sin oppsigelse før utgangen av desember, og dermed kan ta over Rosenborg fra 1. februar.

Haugesund på sin side mener at de har terminert Hornelands nye kontrakt, og at det var hans tidligere kontrakt som går ut etter 2019-sesongen som er gjeldende. Nå har de derimot innsett at Horneland forsvinner.

– Det er ikke heldig for noen klubber at vi står i starten av januar og ikke har klarhet. Horneland er fin FKH-gutt som vi ønsker alt det beste, derfor har vi bedt om en løsning, forklarer Kaldheim.