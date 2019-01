Guardiola-rekord og målfest – Manchester City videre i FA-cupen

FOTBALL 2019-01-06T15:50:39Z

(Manchester City − Rotherham 7-0) Pep Guardiola sparte ikke på kruttet mot Championship-klubben Rotherham - og fikk se sine stjerner leke seg til avansement i FA-cupen.

Publisert: 06.01.19 16:50 Oppdatert: 06.01.19 17:08

Det tok ikke mer enn tolv minutter før Raheem Sterling ble kampens første målscorer etter å ha blitt spilt gjennom av Kevin De Bruyne på finurlig vis, og med det var tonen satt.

Det tok riktignok over en halvtime før ledelsen ble doblet, da ved vidunderbarn Phil Foden, men før det kunne - og burde - Manchester City ha gjort flere.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt her!

Gabriel Jesus utmerket seg på negativt vis ved å brenne et par kjempesjanser.

Men etter Fodens komiske 2-0-scoring rant det inn.

På overtid av den første omgangen satte Semi Ajayi ballen i eget mål etter et innlegg fra Kyle Walker, og etter hvilen fikk også Jesus nettkjenning.

Det samme gjorde Riyad Mahrez, stopper Nicolas Otamendi og innbytter Leroy Sané, noe som gjorde at det endte hele 7-0 i favør Premier League-toeren søndag.

Ifølge BBC er det Guardiolas største seier som Manchester City-manager.

Tyske Ilkay Gundogan markerte seg med tre målgivende pasninger.

Resultatet betyr at Manchester City er klar for den 4. runden av FA-cupen, akkurat slik Ole Gunnar Solskjær og byrival Manchester United ble etter å ha slått Reading 2-0 lørdag:

Verre gikk det for Premier League-klubben Fulham.

Stefan Johansens klubb (nordmannen var ikke i troppen søndag) gikk på et forsmedelig 1-2-tap hjemme mot League Two-klubben (nivå fire) Oldham.

Det skjedde på dramatisk vis etter at Fulham-stjerne Aleksandar Mitrovic ble byttet inn for å ta en straffe med under ti minutter igjen å spille.

Den serbiske angriperen klarte ikke å overliste Oldhams danske målvakt, Daniel Iversen, og like etterpå ble Callum Lang matchvinner for bortelaget.

Andre FA-cupresultater søndag: Sheffield United - Barnet 0–1, Queens Park Rangers - Leeds 2–1, Preston North End - Doncaster 1–3, Milwall - Hull 2–1, Woking - Watford 0–2.