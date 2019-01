Forbannet Ingebrigtsen: - Dere sparker meg og har faen ikke baller til å si det

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (53) forklarer at han ble bedt om å si at han hadde trukket seg som Rosenborg-trener fordi han var sliten. Da svartnet det for Ingebrigtsen.

I sin partsforklaring i Sør Trøndelag tingrett forteller Ingebrigtsen om hva som skjedde da han fikk sparken i et møte med styreleder Ivar Koteng og styremedlem Rune Bratseth 19. juli i fjor.

– Ivar henter meg og vi kommer inn på et møterom, og så sitter Rune der. Det overrasket meg. For første gang på mine fire år møter jeg Rune i et møte. Vi prater om løst og fast. Så sier Ivar bare: Vi har lyst å avslutte arbeidsforholdet med deg på grunn av manglende utvikling. Jeg trodde han kødda. Men så ser jeg på Ivar og Rune, og ser at det ikke er kødd, forteller den sparkede RBK-treneren.

I rettssaken tirsdag sitter han rett overfor styreleder Ivar Koteng og forklarer seg. Seansen kan du se i videovinduet under:

Ingebrigtsen og Hoftun mener de er ugyldig avskjediget og krever økonomisk oppreisning av Rosenborg. Førstnevnte forteller at han reagerte slik:

– I alle år har dere lett etter en trener som vinner og tar Rosenborg tilbake til det de var, og etter alt jeg har gjort nå, så sparker dere meg!

– Vi har vunnet syv av ni titler. Vi er med i cupen, vi er med i Europa. Det finnes ikke en klubb der alt peker oppover hele tiden. Vi har solgt spillere for 200 millioner kroner, og har kjøpt for 50 millioner. Men jeg forsto at jeg hadde ikke mulighet til å overtale Rune og Ivar.

Ingebrigtsen forteller videre:

– Du blir helt nummen, så jeg måtte bare komme meg ut av rommet.

– Så sier Ivar: Hvordan vil du formidle det?

– Det er ikke så jævlig mange måter å formidle det på. Dere har sparket meg, så dere får stille på pressekonferanse og sparke meg.

– Så sier Ivar: Du kan si at du har trukket deg fordi du er sliten?

- Dere sparker meg og har faen ikke baller til å si det i pressekonferanse. Da smelte jeg igjen døren, forteller Ingebrigtsen.

En annen som ikke hadde stort til overs for avgjørelsen om sparke trenerne, var Pål André Helland. På rettssakens første dag ble private støtteerklæringer til Kåre Ingebrigtsen tatt fram i retten:

Ingebrigtsen hadde avtalefestet en sluttpakke i sin kontrakt, og mens RBK mener at de kunne benytte seg av denne, så mener Ingebrigtsen at den er ugyldig fordi det kun er «øverste leder» som kan ha den typen avtaler der man fraskriver sitt stillingsvern.

– Jeg kunne tenkt meg å være det (øverste leder). Jeg leder treninger og kamper. Ellers ingenting, sier han.

53-åringen bestrider at han var advart mot at han kunne fått sparken, noe som er referert i et styrereferat fra 29. mai:

«Styret var meget tydelig i at man forventer bedring spillemessig og at man kan se at det har foregått utvikling. Dersom det ikke skjer spillemessig bedring, vil dette kunne få konsekvenser for Hovedtreners stilling, ikke minst tatt i betraktning tidligere muntlige advarsel i møte mellom styreleder og Hovedtrener».

– Det ble aldri sagt noe om det, avviser 53-åringen.