TIDLIGERE LAGVENNINNER: Lise Klavenes (i midten) sammen med Lene Mykjåland og Isabell Herlovsen i en VM-kvalifiseringskamp mot Makedonia i 2010. Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Klaveness om Herlovsens fastlåste VIF-konflikt: – Kan ikke tenke meg at det ikke løser seg

FOTBALL 2019-01-09T16:59:18Z

Isabell Herlovsens (30) fastlåste VIF-konflikt observeres foreløpig nøytralt av direktør for elitefotballen i NFF Lise Klaveness (37), men hun legger ikke skjul på at spissens situasjon med tanke på VM er bekymringsfull.

– Isabell er en viktig spiller for landslaget, og dette er en veldig kjedelig situasjon, sier Klaveness til VG.

Herlovsen er i konflikt med klubben Vålerenga og trener Monica Knudsen . For øyeblikket er hun sykemeldt, og trener for seg selv hjemme i Fredrikstad.

30-åringen med 55 mål på 121 landskamper skjøt Norge til sommerens VM-sluttspill med 2–1-målet mot Nederland i september . Nå står hun i fare for å miste mesterskapet fordi hun hverken trener organisert, eller spiller kamper.

– Det har vært et poeng for meg å holde meg nøytral, men dette er en sak som selvfølgelig opptar oss. Det er ikke lenge til VM, og jeg håper virkelig at det ordner seg. Jeg kan ikke tenke meg at det ikke løser seg, sier Klaveness.

Det norske landslaget skal om få dager reise til La Manga, for å starte oppkjøringen til VM-sluttspillet i Frankrike. Norge møter Skottland 17. januar, og Canada fem dager senere, men Vålerenga nekter Herlovsen å bli med så lenge hun er sykemeldt.

– Det er ikke noen krise i seg selv hvis hun står over samlingen i La Manga. Det er likevel et sterkt ønske at hun blir med, men dette med sykemeldingen var ukjent for meg frem nylig. Vi har folk som vurderer den situasjonen i NFF, forklarer Klavenes.

Hun har selv 73 A-landslagskamper for Norge, og solid erfaring fra klubbspill på toppnivå i Norge og Sverige.

– Hvor går smertegrensen for når Herlovsen må være tilbake i trening og spill igjen med tanke på VM?

– Hun har enorm rutine, men det er viktig at hun får trent – og helst spilt kamper – med internasjonal referanse. Hun kan klare det alene en stund, men det krever enormt. Det er klart at dette bør ordne seg så fort som mulig, avslutter Klaveness.