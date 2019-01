NYE TANKER: Ståle Solbakken lurer på hvilken posisjon som passer Martin Ødegaard aller best. Foto: NTB SCANPIX (montasje)

Solbakken lanserer Ødegaard i ny rolle

Fredag starter den nederlandske serien etter nyttårspausen. Vitesse og Martin Ødegaard (20) møter Excelsior på hjemmebane. Den norske landslagsmannen har et sterkt halvår bak seg.

På 17 kamper i serie og cup står han med fem mål og to målgivende, i mange av dem har han vært den klart dominerende offensive spilleren hos tabellfemmer Vitesse, trent av den tidligere russiske landslagssjefen Leonid Slutskij.

Om drøyt to måneder åpner Norge EM-kvalifiseringen, borte mot Spania. Ødegaard kan bli sentral i jakten på en plass i mesterskapet i 2020.

– Jeg synes det har vært bra i Vitesse. Jeg føler at jeg har tatt nye steg, at jeg gjør det hvert år nå, og så håper jeg det til slutt ender med at jeg skal tilbake til Madrid, sa Ødegaard til VG i desember, i en stor reportasje i forbindelse med hans 20-årsdag.

Da snakket VG også med Ståle Solbakken. Han slo fast Ødegaards karrierepil peker klart oppover, at han er i «jevnt, god fremgang».

– Det er sikkert en del som synes at utviklingen ikke har gått raskt nok, men han har vært gjennom mer enn de fleste og har et godt utgangspunkt for den videre karrieren, sier FC København-treneren som også lanserer muligheten for at Ødegaard kan få en ny rolle i årene om kommer.

Så langt har Ødegaard ligget tett oppunder angriperne, og dermed er det med mye fokus på hvor mange mål og målgivende pasninger han har. I Vitesse har han vært klart skarpere enn han var på halvannen sesong i Heerenveen.

Der var han involvert i åtte mål på 43 kamper (0,18 pr. kamp), i Vitesse har han vært direkte innblandet i syv mål på 17 kamper (0,41 pr. kamp).

Likevel: Det mest slående med Ødegaard er blikket for spillet, at han alltid skaffer seg plass, alltid er i forkant og nesten aldri mister ballen.

– Hvilken type spiller vil han ende som? spør Ståle Solbakken. – Kan han få mer kontrollerende rolle enn det vi trodde først, kanskje mer i retning av sentral midtbane?

– Kanskje mangler han den ekstreme gjennombruddskraften, og vil komme enda bedre til sin rett litt lenger tilbake på banen, som en ballsikker midtbanespiller, mer allrounder, undrer Solbakken, som mener at dersom Ødegaard skal fortsette å ligge som i dag, rett bak spissen eller som en innoverkant, så må han ta større risiko.

– Han må tørre å miste ballen mer. De beste spillerne mister ballen mye oftere enn man skulle tro. De tar sjanser fra 25 meter og inn, sier Solbakken.

Konfrontert med muligheten for å trekke seg litt tilbake på banen, sier Ødegaard:

– Jeg har tenkt litt på det selv, det skal jeg innrømme. Jeg har jo spilt en del sentral midtbane opp gjennom, jeg spilte jo det hele tiden når jeg var ung. Det var vel for å komme mest mulig i kontakt med ballen. Jeg hadde også et par kamper i Heerenveen som sentral midtbane.

– Jeg føler at jeg kan spille der også, men akkurat nå syns jeg det er morsommere å være med høyere i banen å bidra med mål og skape sjanser. Men jeg tror absolutt det er mulig for meg å spille lavere etter hvert.

– Det er ikke noe du har diskutert med treneren?

– Nei, det er ikke noe tema akkurat nå.

Treneren, Leonid Slutskij, var mest opptatt av å tone ned presset på Ødegaard da VG snakket med ham i desember:

– Alle rundt Martin snakker om «stort talent, stort talent», «en spesiell spiller», «utrolig», alt mulig. Veldig mange glemmer at han fortsatt er ung. Det forventes alltid enorme ting, det er nesten på nivå med presset på Lionel Messi.

– Martin er veldig talentfull, en topp spiller, men bare hvis han får slippe seg løs uten press. Så hvis dere vil ha en veldig god spiller i fremtiden, er det veldig viktig at dere ikke forventer så mye hele tiden. Vær så snill, demp dere noe, sa Slutskij.