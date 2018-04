EKSPERT: Steven Gerrard jobber nå som fotballekspert for BT Sports. Foto: OLI SCARFF / AFP

Klar tale fra Steven Gerrard: – Liverpool var heldige

Publisert: 11.04.18 11:06

Liverpool-helten Steven Gerrard (37) slår fast at Liverpool hadde flaks da de slo Manchester City ut av Champions League.

En av de store snakkisene etter Liverpools Champions League -avansement var Leroy Sanés annullerte scoring.

På stillingen 1–0 til Manchester City måtte Liverpool stå imot et voldsomt press fra Pep Guardiolas menn, og Sané fant veien til mål mot slutten av første omgang. Scoringen ble imidlertid feilaktig annullert for offside, da ballen var nest sist innom James Milner før Sané ekspederte den i mål.

– Det var åpenbart synd for Sané og vanskelig å godta for oss. Det endret kampen, sa Citys målscorer Gabriel Jesus etter å ha blitt eliminert i kvartfinalen.

Definerende øyeblikk

Det var denne situasjonen som sørget for at Pep Guardiola ble sendt på tribunen, og det er denne situasjonen som kunne endret alt for Liverpools del, ifølge legenden Steven Gerrard.

– Du trenger at denne typen ting går din vei, men Liverpool slapp billig unna. De var heldige. Målet skulle blitt stående, og da begynner man å tenke på hva som kunne skjedd, sa han på BT Sports’ sending.

Gerrard var naturligvis svært fornøyd med å se klubben i sitt hjerte ta seg videre til sin første Champions League-semi på ti år.

– Hvis Liverpool skulle ta seg til finalen og eventuelt vinne, er det øyeblikk som dette man ser tilbake på som de definerende øyeblikkene.

Guardiola slakter dommeren

Gerrards kollega i BT Sports, Rio Ferdinand, var enig med sin gamle rival.

– Du ser umiddelbart at Guardiola er rasende med dommerens avgjørelse. Jeg skjønner at han pådrar seg en utvisning. Han så hva som skjedde – og skjønte at det burde vært scoring.

Luften gikk ut av Manchester City i andre omgang, og Mohamed Salah og Roberto Firmino ordnet 2–1-seier og dermed avansement med hele 5–1-sammenlagt.

Guardiola mente på sin side at han ikke sa noe galt til dommer Mateu Lahoz.

Jeg sa det var et mål. Jeg fornærmet ham ikke. Når alle ser noe, så vil han se det motsatte. Det er for strengt å vise meg ut, fordi jeg sa ikke noe stygt. sa Guardiola etter tirsdagens kamp.

– Jeg kjenner ham fra Spania så jeg kunne forestilt meg det. Jeg var høflig, jeg var ordentlig. Mateu Lahoz er en spesiell fyr, han liker å skille seg ut, han liker å være spesiell. Han er en dommer som liker å føle seg annerledes.

Fredag trekkes semifinalene. Roma og Liverpool er allerede klare, mens vi onsdag kveld får svar på hvem som tar seg videre av Real Madrid, Juventus, Bayern München og Sevilla.