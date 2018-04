STYRTE MIDTBANEN: Harmeet Singh (til høyre) var strålende i sin første hjemmekamp fra start for Sarpsborg. Patrick Mortensen (bak), Vålerengas Daniel Fredheim Holm og Sarpsborgs Mikkel Agger er også på bildet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Singh sa egentlig nei til Sarpsborg – kom på «billigsalg»

Publisert: 04.04.18 09:50

FOTBALL 2018-04-04T07:50:26Z

SARPSBORG (VG) Svenske Kalmar var åpne for å selge, men Harmeet Singh (27) sa nei da Sarpsborg gjorde nye forsøk på å få midtbanespilleren til Østfold. Men så begynte trener Geir Bakke (48) å ringe...

Til slutt endte det – så vidt – med at 27-åringen fra Furuset i Oslo ble gjenforent med sin gamle assistenttrener fra sin første periode i Molde (2014) og signerte for sin sjette klubb siden han dro fra Vålerenga for seks år siden.

– Det var litt tilfeldigheter som gjorde at jeg kom tilbake. Hadde ikke vært for Geir (Bakke), hadde jeg blitt i Sverige. Vi snakket sammen en del ganger og har holdt kontakten hele veien, forteller Singh – spilleren som siden Vålerenga-debuten i Eliteserien for ti år siden alltid har levert i Norge.

Men oppholdene utenfor landegrensen har vært mer trøblete:

I Feyenoord fikk han knapt spille , oppholdet i FC Midtjylland måtte avbrytes av personlige årsaker etter bare noen måneder, i polske Wisla Plock kjente han på det han opplevde som rasisme , og da oppkjøringen startet i svenske Kalmar nå i vinter, så det ut som om han kunne være stykke unna laget.

Sa først nei

Men der var han forberedt på å bli, også da han fikk beskjed om at klubben som ble svensk seriemester i 2008 hadde takket ja til et bud på ham fra Sarpsborg.

– Direktøren spurte om jeg hadde lyst til å dra, men da sa jeg nei. En annen utenlandsk klubb hadde vært konkret interessert tidligere på vinteren, men jeg valgte å bli i Kalmar. Så endte det likevel opp her, men det var derfor det skjedde såpass sent, forteller 27-åringen etter å ha vært banens beste i Sarpsborgs imponerende 3–0-seier mot gamleklubben Vålerenga 2. påskedag .

Singh var ønsket i Sarpsborg allerede i fjor sommer, da Anders Trondsen gikk til Rosenborg for en totalpakke som kan bli verdt nesten 15 millioner kroner. Da ble det altså Kalmar.

– Det hang i en tynn tråd denne gangen også. Vi hadde hentet spillere, han skulle bli værende og hadde flyttet nok på seg. Vi har penger i banken, men jeg hadde begynt å nærme meg grensen på min post, både i økonomi og antall spillere. Men så trengte han å komme til et trygt miljø, forteller sportssjef Thomas Berntsen, som sier Singh ikke er blant de dyreste spillerne Sarpsborg har kjøpt – og bekrefter at han kom for under millionen.

– Referansespiller

Etter det VG kjenner til, var det snakk om rundt 700.000 kroner i overgangssum. Men uansett pris er Singh en mer utradisjonell Sarpsborg-handel; han er et godt etablert navn i norsk fotball, har A-landskamper (7) og flere trofeer.

Østfold-klubben pleier vanligvis å hente postmenn og 2. divisjonsspillere eller ukjente svensker og dansker.

– Det er viktig å få inn en referansespiller. Vi kan ikke bare hente spillere som skal henge seg på. Det er viktig å få inn sånne typer også, som hever standarden. Han er ballsikker, har bra oversikt og er bra til å lese kampbildet; hva som er lurt å gjøre når, begrunner Geir Bakke – som tror mye handler om tilfeldigheter om hvorfor Singh ikke har klart å slå til utenfor Norge.

«Europa-forsterkning»

Et annet viktig moment med 1,5-årskontrakten til midtbanespilleren er å sørge for at Sarpsborg står enda sterkere rustet når klubben debuterer i Europacupen denne sommeren.

– Han har trengt litt tid på å venne seg til «Gegenpress»-stilen vår. Men det funket bra i dag. Vi har fem gode sentrale midtbanespillere, og vi må være på rett sted til rett tid når vi skal være med på tre fronter, sier Sarpsborgs trener.

– Det er viktig for oss og viktig for norsk fotball at de som er i Europa, skal gjøre det bra. Men det er også litt i Sarpsborgs ånd: Han har hatt en litt tøff reise i det siste, og skal vi få sånne kvalitetsspillere, må vi finne dem når de er på det stadiet av karrieren. Hadde Singh vært på sitt beste da han kom hit, hadde vi ikke hatt råd til ham, sier Thomas Berntsen.