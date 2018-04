PÅ HEIMEBANE: Eirik Hestad og Fredrik Aursnes, begge fra Møre og Romsdal, på Moldes hjemmebane Aker Stadion onsdag denne uken. Foto: Sindre Øgar

Derfor er eks-samboerne Solskjærs nøkkelmenn

Publisert: 08.04.18 12:35

FOTBALL 2018-04-08

MOLDE (VG) Eirik Hestad (22) og Fredrik Aursnes (22) har fulgt hverandre siden barndommen, og blir nok aldri enige om hvem som er best.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær er ikke redd for å legge et stort ansvar på sine unge midtbanespillere før supersøndagens oppgjør mot Rosenborg.

– Indreløperne, eller midtbanen, kommer til å bli veldig viktige for oss. Vi har gode spisser, men Chima (Chukwu), Erling (Braut Håland), Thomas (Amang), Fredrik (Brustad), Petter (Strand) og Mattias (Moström) skal ha en kjempesesong, og overgå seg selv, om de skal komme opp i 15–20 mål. Vi er nødt til å ha mål fra midtbanespillerne våre, sier Solskjær.

Han har til de grader fått det i de tre første kampene. Fredrik Aursnes (2), Etzaz Hussain (2) og Eirik Hestad (1) har sørget for fem midtbanemål for Molde så langt. Ingen andre lag har mer enn to scoringer fra sine midtbanespillere.

Som 14-åring i 3. divisjon

Solskjær påpeker at alle angriperne «har mål i seg», og vil være en trussel når de er på banen, men at de neppe kommer til å spille 25 kamper fra start.

– Vi har en tropp som har god kjemi med hverandre. Masse bra spillere. Vi har jobbet med de tingene vi har trengt å forbedre, sier Eirik Hestad når han skal forklare klubbens gode sesongåpning.

Han og kompisen Fredrik Aursnes tar en prat med VG i kafeen på Aker Stadion etter onsdagens treningsøkt. Hestad er ekte Molde-gutt. Aursnes kommer fra Hareid på øya Hareidlandet. 1995-modellene målte tidlig krefter på kretslaget.

Aursnes har av Hestad blitt omtalt som «den store stjernen». Den beste spilleren i deres årskull. 14 år gammel ble han tidenes yngste Hareid-spiller og tidenes yngste målscorer i klubben, i 3. divisjon.

« Frå 20 meter klinte han til med vrista, og ballen plasserte han vakkert til venstre for keepe r», refererte Sunnmørsposten.

– Passer bra med RBK

15 år gammel hadde han spilt 50 a-kamper. 16 år og 351 dager ble han tidenes yngste norgesmester i fotball – for Hødd i 2012.

– Det er litt tilfeldig at jeg fikk tillit så tidlig. Jeg fikk spilletid, og tok nivået ganske kjapt, sier Aursnes.

– Flere av spillerne på dette Hødd-laget kommer til å prege norsk fotball i lang tid, fastslo daværende Hødd-spiller Pål André Helland – og RBK-profilen har fått rett.

– Jeg synes det passer bra (å møte Rosenborg nå). Vi har åpnet bra, og de «så der». Det blir artig, tror Aursnes.

Eirik Hestad føler det betyr noe ekstra for supporterne at det finnes en ekte Molde-gutt på laget som møter RBK.

– Mange føler litt ekstra tilhørighet til laget da. Jeg har selv vært supporter, og synes det er artig at folk herfra kommer opp. Da betyr litt ekstra å komme opp til Lerkendal. Det er viktig for meg også, sier Hestad.

Aursnes forteller at han alltid har «visst hvem Eirik er». De to skuler på, og smiler lurt, til hverandre, og det er lett å tro dem når de sier at kjemien er god.

– Vi har spilt mot hverandre før, og har kjempet om å bli den beste spilleren i fylket. Så får vi se hvem som ender opp som den beste til slutt, sier Hestad.

– Hvem leder?

– Det er han, ja. Men jeg gir meg ikke uten kamp. Jeg er kommet for å bli, svarer Hestad.

– Er du enig?

– Nei, det er han som ligger et steg foran. Jeg står på hver dag, og drømmen er å stå på toppen til slutt.

En periode delte de to også leilighet i Molde, men bokollektivet er nå oppløst.

– Det endte stygt. Det er vi ferdig med. Begge var lykkelige så lenge det varte. Vi tar med masse bra minner fra den tiden, sier Hestad – med et lurt smil.

