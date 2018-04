1–0! Thomas Lehne Olsen jubler for scoring. Aleksander Melgalvis og Mats Haakenstad kommer til for å gratulere. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Lillestrøm tok årets første seier - Start slått 1–0

Publisert: 09.04.18 20:53 Oppdatert: 09.04.18 21:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T18:53:44Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Start 1–0) Thomas Lehne Olsen (26) sørget for Lillestrøms første 2018-seier da han satte inn seiersmålet mot Start.

Det betyr at Lillestrøm kommer unna sisteplassen de hadde før matchen.

– Det er viktig for fortsettelsen, selv om 2. omgangen var for dårlig, sa Lehne Olsen til Max etterpå.

– Vi har hatt en dårlig start, så det var viktig å få denne tre-poengeren.

Start hadde ikke vunnet på Åråsen på 25 år, og 1. omgang ble et mareritt for trener Mark Dempsey. Laget hans ble hardt presset, og Lillestrøm ledet fortjent 1–0 ved pause.

Det var Thomas Lehne Olsen som enkelt kunne sette ballen i mål etter at Erling Knudtzon hadde gjort et flott forarbeid, og innlegget gikk via Damion Lowes hånd og til Lehne Olsen.

– Det var godt å få satt den. Vi trykket bra på den første halvtimen, sa målscorer Lehne Olsen til Max i pausen.

– Men jeg burde ha satt flere, innrømmet han etter kampen.

Men selv om vertene presset, var faktisk målet den eneste avslutningen de hadde mellom stengene til Håkon Opdal.

– Vi må ha mer balltempo, sa Starts midtstopper Simon Larsen etter de første 45 minuttene.

– Vi har vært for naive, sa trener Dempsey - og hadde helt rett i det.

I 2. omgang kom Start atskillig bedre. Unggutten Tobias Christensen kom inn og var et friskt pust.

– Vi er glad for seieren, men vi ser at vi har en del å jobbe med i 2.omgang, sa Arne Erlandsen på Max etterpå.

Men han var irritert over måten LSK fremsto etter pause.

– ​Vi må være fokusert når vi kommer ut. Så må vi tåle kameraer og ... det skal ikke bare være morsomt og fleipete og tull og tøys, sa han og refererte trolig til VGs kameraer som har fått et unikt innblikk i klubbens hverdag med satsingen På innsiden .

Start hadde et par dødballer på overtid, men klarte ikke å skape noe til å utligne.

Thomas Lehne Olsen ble byttet ut mot slutten, og inn kom Gary Martin.

Lillestrøm hadde på forhånd spilt 15 hjemmekamper på rad uten tap mot Start. De to siste kampene på Åråsen hadde endt uavgjort.

Starts siste seier på Åråsen kom 30. juni 1993 - før mange av dagens Start-spillere hadde kommet til verden.

Marius Amundsen må kaste inn håndkleet etter oppvarmingen. Inn kom Stefan Antonijevic, som markerte seg fra start.

– Vi lager masse dumme frispark utenfor 16-meteren. Vi kan ikke lage så mange frispark, fortsatte LSK-treneren.

De første 45 minuttene leverte LSK mye bra spill, men i 2. omgang falt nivået kraftig hos romerikingene. Det gjorde ikke så mye så lenge de fikk årets første serieseier.