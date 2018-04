HVILKEN GULLJUBEL? City-fansen hadde allerede begynt å feire seriegullet før Paul Pogba på under to minutter scoret 2–1 og 2–2. Foto: BEN STANSALL / AFP

Pogba stilnet Citys gulljubel med to mål på to minutter

(Manchester City–Manchester United 2–3) Manchester City hadde Premier League-gullet i sin hule hånd – men så bestemte Paul Pogba (25) seg for å være festbrems.

Det så ut til å bli en drømmekveld av historisk kaliber i den blå delen av Manchester.

Alt var omtrent så bra som det kunne være for Pep Guardiola og Manchester City : Det gikk mot seier over Manchester United , seier over José Mourinho, og et rekordtidlig seriegull på hjemmebane var så godt som i boks over én måned før siste seriekamp (en rekord de ville stjele fra nettopp United, som i 2001 vant serien fem runder før slutt).

Vincent Kompany, kapteinen, hadde stanget inn 1–0 og Ilkay Gündogan hadde snurret og skutt inn 2–0. City hadde rett og slett revet Mourinhos United-lag i fillebiter før pause.

Men portugiseren må ha sagt noe veldig riktig i pausen, for da Martin Atkinson blåste i gang andre omgang var det med elleve United-spillere som hadde bestemt seg for at de ikke ville være statister.

De ville være med og styre showet.

Da kampuret sto på 52.39 smalt det én gang, da Ander Herrera brystet gjennom Paul Pogba, og den franske superstjernen kastet seg frem og pirket inn reduseringen.

På 54.17 smalt det igjen. Alexis Sánchez serverte et innlegg perfekt på pannebrasken til en helt ledig Pogba, som stanget inn 2–2.

Det var ikke slutt der, for 14 minutter senere sto plutselig Chris Smalling (stopperen som tapte duellen før Kompanys scoring) helt alene foran mål etter et frispark. Han satte bredsiden til, ballen føk i nettet og Mourinho og United hadde snudd kampen.

Men alle som holder med et av Manchester-lagene vet at man aldri skal være sikker før kampen er blåst av. Og da Guardiola et kvarter før slutt kastet innpå Sergio Agüero, må i alle fall noen av de røde supporterne ha tenkt tilbake til 2012 .

Rett etterpå fikk argentineren det til å eksplodere da han fikk Ashley Young mot seg i full fart i straffefeltet. United-spilleren var så vidt på ballen før han satte knottene i Agüeros legg. City ropte på straffe, men Martin Atkinson vinket bare spillet videre.

Kampen eksploderte i knuffing, tumulter og harde dueller, før gemyttene roet seg nok igjen til at City kunne jage utligningen.

Ett minutt før full tid så det også ut til at Agüero ville tenne City-håpet igjen da han fikk heade fra to meter, men et tigersprang fra David de Gea hindret på utrolig vis 3–3. Rett etterpå smalt ballen i spanjolens venstre stolpe, men da de fem overtidsminuttene var over sto det fremdeles 2–3 på måltavlen.

Pokalen kommer etter all sannsynlighet fremdeles til å ende opp i Manchester Citys troféskap, for med seks runder igjen har de 13 poeng ned til serietoer United.

Men akkurat i kveld tenker nok ikke José Mourinho, Manchester United-spillerne eller United-supporterne på dét.

