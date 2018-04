Fra himmel til helvete for Sevilla: Festen spolert etter uheldig selvmål

(Sevilla – Bayern München 1–2) I store perioder fikk Bayern München kjørt seg mot Sevilla. Giganten våknet imidlertid til liv og snudde kampen, blant annet takket være en uheldig Jesus Navas (32).

Høyrebacken skulle forsøke å blokkere et innlegg fra Franck Ribéry, men i stedet for å avverge faren, endte ballen i eget mål. Før den passerte målstreken rakk den å ta turen innom både hansken til målvakt David Soria og stolpen, før Navas tok hendene til hodet i fortvilelse.

Før det hadde Sevilla ikke bare tatt ledelsen ved Pablo Sarabia, de hadde også i store deler av 1. omgang, dominert kampen mot Bayern München .

Sarbaias mål var imidlertid av det omdiskuterte slaget. Bayern-spillerne mente han tok med seg ballen med hånden før han plasserte den kontrollert bak Sven Ulreich, men målet ble stående, og selve ledelsen var utvilsomt fortjent.

Sarabia hadde muligheten til å score ett til, men på mer eller mindre blank kasse, skjøt han - på et eller annet vis - utenfor fra åtte meter.

Sevilla involvert i to av to baklengs

Men Bayern slo kraftig tilbake, og i andre omgang tok de over kampen. Drøye 20 minutter før full tid fullførte de snuoperasjonen.

Ribery slo nok et innlegg, men denne gangen traff ikke innlegget noen hvitkledde. Det gjorde imidlertid Thiagos avslutning. Spanjolen stupheadet ballen mot mål, og Sevilla-målvakt Soria ble nok en gang satt ut av egen medspiller, da ballen gikk via Sergio Escudero før den gikk i mål.

I Sevillas første kvartfinale på 60 år, var de selv sterkt delaktige i begge målene imot.

Og for andre gang på få dager, glapp ledelsen for Sevilla, som rotet bort en tomålsledelse mot Barcelona lørdag. Her kan du se hvordan det skjedde:

Det betyr at det venter en svært vanskelig oppgave når returoppgjøret skal spilles på tysk gress.

Sevilla, som sto for en skikkelig skrell da de sendte Manchester United på hodet av turneringen i 16-delsfinalen, så ut til å ta nok en skalp mot den tyske giganten, men i stedet er det rødtrøyene fra Tyskland som kan smile, ettersom de tar med seg seieren – og to viktige bortemål – tilbake til Allianz Arena.