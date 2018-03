FERDIG: Starts Even Øgrey Brandsal takker for seg etter nesten fem år i Start. Foto: Lise Skogstad

Gir seg som administrerende direktør i Start

Publisert: 28.03.18 10:15 Oppdatert: 28.03.18 10:43

Even Øgrey Brandsdal gir seg som administrerende direktør i Start. Det bekrefter han selv på en pressekonferanse onsdag.

– Nå har vi klart å oppnå den store målsettingen. Jeg kan se på en klubb som er godt rigga for framtiden. Jeg hadde håpet å kunne gi meg på topp, og det føler jeg at jeg kan nå, sier Brandsdal under pressekonferansen på Sør Arena.

På spørsmål om hvorfor han trekker seg nå, svarer Brandsdal følgende:

– Timing er alltid et spørsmål. Når serien begynner er det meste av det jeg skal gjøre på plass. Vi har lagt budsjett, og har et godt mannskap både på og utenfor banen. For meg passer det veldig bra, for klubben er bedre rustet enn noen sinne, sier Brandsdal, og legger til:

– Jeg ser virkelig frem til å gå på kamp uten å tenke på konsekvensene om vi vinner eller taper.

Brandsdal har vært ansatt i klubben siden mai 2013.

Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, er takknemlig for jobben Øgrey Brandsdal har lagt ned for klubben de siste årene, skriver Start i en pressemelding .

- Vi må bare takke Even for den fantastiske innsatsen han har lagt ned for Start. Han var helt avgjørende for at vi skulle gå inn i Start i fjor, og vi har jobbet tett sammen det siste året. Vi må respektere avgjørelsen hans, han har stått på i en ufattelig krevende jobb i fem år, sier Langeland.

I perioden fremover vil Langeland fungere som styreleder i Start.