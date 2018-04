BEKLAGET TIL NYSIGNERING: Mark Dempsey (t.h.) angret på at han kastet Niklas Sandberg (midten) inn i startelleveren mot Lillestrøm etter bare to treninger med sin nye klubb. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kastet nysignering inn på laget etter to treninger: – Jeg har sagt unnskyld

Publisert: 14.04.18 17:54

KRISTIANSAND (VG) Etter bare to treninger med Start, ble Niklas Sandberg (22) satt inn i startelleveren mot Lillestrøm. Det valget beklaget trener Mark Dempsey (54).

Allerede seks dager etter overgangen til Start, valgte trener Mark Dempsey å starte med Niklas Sandberg i bortekampen mot Lillestrøm.

– Jeg har sagt unnskyld til ham, for jeg tror nok jeg bommet litt ved å gjøre det, sier Dempsey til VG.

– Han hadde trent med oss i to dager, men han hadde vært så god på trening. Han viste meg ting som jeg har sett etter i en midtbanespiller. Han skapte målsjanser og scoret mål hele tiden, og jeg tenkte «jeg må la den gutten spille».

Start tapte 0–1 på Åråsen. Sandberg ble byttet ut i pausen av oppgjøret.

– Sett i ettertid så var det nok ikke den kampen den beste muligheten for ham å vise seg fram. Men han kommer til å bli viktig for oss etterhvert, sier Dempsey.

Det er Sandberg enig i.

– Å spille først kamp mot et tøft og fysisk lag som Lillestrøm, var nok ikke helt riktig for meg, sier 22-åringen til VG.

Han følte selv han hadde prestert godt på trening og var derfor ikke sjokkert over at han startet kampen på Åråsen.

– Samtidig så var jeg overrasket over at jeg hadde vært på en trening og så var jeg inne på laget på trening nummer to, sier 22-åringen til VG.

– Jeg var faktisk litt irritert på meg selv etter kampen. Jeg følte ikke jeg fikk vist meg frem slik jeg ville og var ikke så veldig involvert i kampen. Det har nok også litt med at lagkameratene ikke kjenner meg og mine bevegelser så godt ennå. Det vil komme seg etterhvert.

Var forberedt på nytt år i Ull/Kisa

Sandberg selv er svært fornøyd med å være på plass i sin nye klubb.

Etter en fantastisk sesong, inkludert det raskeste hat tricket i Norge på 40 år , var det stor interesse for Niklas Sandberg fra klubber på Eliteserie-nivå.

Vinteren gikk, sesongoppkjøringen gikk mot slutten og overgangsvinduets siste dag nærmet seg.

– Jeg har egentlig bare fokusert på å komme meg i form, uansett hvor jeg skulle spille denne sesongen. Jeg var egentlig innstilt på å bli i Ull/Kisa, men så gikk det plutselig veldig fort på slutten, sier Sandberg.

På «Deadline Day», overgangsvinduets siste dag i norsk fotball, kom beskjeden om at 22-åringen var klar for Start og Eliteserien.

– Uttrykte du et ønske overfor Ull/Kisa at du ville gå videre?

– Nja... De har visst at jeg hadde ambisjoner om det, men jeg har ikke akkurat gått opp på kontoret der og bedt om en overgang. Vi hadde en fin dialog og var enige om at dersom det kun et tilbud, så skulle de vurdere det, sier Sandberg.

Sandberg om drømmesesongen: – Jeg fikk tillit

Sandberg spilte fire kamper i Eliteserien for Sandnes Ulf i nedrykkssesongen 2014.

Deretter var han innom Sola og Nest-Sotra på nivå tre. Før 2017-sesongen tok han turen til Ullensaker/Kisa i OBOS-ligaen.

Der ble det en slags drømmesesong for Sandberg: Ti mål og elleve målgivende på på 26 kamper i OBOS-ligaen.

– Jeg har alltid hatt troen på meg selv. Jeg har følt at jeg har hatt nivået inne tidligere, men av og til må man ta noen omveier, sier Sandberg.

– Jeg fikk tillit i Ull/Kisa. Jeg fikk spille i den rollen jeg ønsket og vi spilte fin fotball. Selvtilliten kom mer og mer etterhvert som målpoengene kom.

